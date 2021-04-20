Facebook наконец-то выпустит ответ Clubhouse

20 апреля 2021 г., 9:35

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Глава Facebook Марк Цукерберг заявил в понедельник, что компания планирует выпустить несколько аудиопродуктов, в том числе аудио-комнаты в стиле Clubhouse, а также возможность для пользователей находить и воспроизводить подкасты.



Вторжение Facebook на рынок аудиокоммуникаций произошло на фоне внезапного всплеска интереса к Clubhouse. Впрочем, стоит отметить, что активность в «социальной аудио-сети», приложения которой доступны только на устройствах Apple iOS, в марте снизилась почти на 70% по сравнению с февралем, когда она достигала максимума.



Цукерберг заявил, что крупнейшая в мире социальная сеть планирует в ближайшие месяцы запустить функции, включая короткие аудиоклипы, называемые «Soundbites», и способы создания звуковых эффектов или улучшения качества звука. Facebook сообщил в своем блоге, что начнет тестировать аудио-комнаты, которые будут запущены к лету.



Как отмечает Reuters, глава Facebook отметил, что соцсеть стремится «рассматривать аудио как первоклассный носитель так же, как мы относимся к фотографиям или видео» в интервью на Discord с Кейси Ньютоном, редактором Platformer.



Быстрый рост приложения Clubhouse, созданного год назад, продемонстрировал потенциал аудиочат-сервисов. Однако пока не ясно как долго будет сохраняться интерес к этой тематике.



В ближайшее время стоит ожидать множество клонов Clubhouse - Twitter тестирует свою функцию Live Audio Spaces, принадлежащие Microsoft LinkedIn и Slack что-то также готовят, согласно имеющейся информации не останется в стороне и Spotify Technology. Даже Reddit представил модераторам превью своего продукта Reddit Talks.



Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала, что рост установок Clubhouse упал на 72% с 9,6 миллиона в феврале до 2,4 миллиона в марте.



По мнению многих наблюдателей Facebook, который подвергается критике за обработку проблемного контента в своих сервисах, столкнется с еще большими проблемами, связанными с модерацией живого и записанного аудиоконтента.

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