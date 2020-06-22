Facebook купила стартап Mapillary для улучшения своего картографического сервиса

22 июня 2020 г., 13:45

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Шведский стартап Mapillary, о покупке которого Facebook объявила в прошлый четверг, является обладателем технологии сшивания панорам улиц и 3D-карт из фотографий, доступных в Сети и предоставленных сообществом. Собственный картографический сервис Facebook давно нуждается в улучшении, в особенности, за пределами территории США.

Основанная в 2013 году, Mapillary считает себя конкурентом Google Maps. Она как и Google Maps предлагает изображения на уровне улицы, но данные для них берутся «с любой камеры, откуда угодно». Фирма утверждает, что решила проблему поддержания актуальности карт, обновления сведений о дорожных знаках, адресных табличках и прочей информации, которую можно видеть с проезжей части.

Генеральный директор Mapillary Ян Солем (Jan Erik Solem) до этого работал в Apple, которой продал в 2010 году свой предыдущий стартап, Polar Rose, занимавшийся распознаванием лиц.

В блоге Солем рассказал, что Mapillary будет в Facebook частью «открытых картографических инициатив» этой компании. «Объединив усилия, мы еще больше улучшим то, как люди и машины работают с аэрофотоснимками и изображениями на уровне улиц для получения картографических данных».

Со слов Facebook можно сделать вывод, что новое поглощение главным образом сделано в интересах её подразделения виртуальной реальности, Oculus, однако Reuters указала, что данные Mapillary могут найти применение в технологии самоуправляемых автомобилей.

Сколько Facebook заплатила за Mapillary, в точности неизвестно. Согласно открытой информации, стартап привлёк 24,5 млн долл. венчурного капитала от инвесторов, в числе которых LDV Capital, Sequoia Capital, Samsung Catalyst, BMW i Ventures, Atomico, Playfair Capital и Wellington Partners.

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