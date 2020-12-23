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Facebook и Google объединились в борьбе с антимонопольными преследованиями

23 декабря 2020 г., 14:53
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Facebook и Google объединились в борьбе с антимонопольными преследованиями

Согласно информации Wall Street Journal, Facebook и Google заключили соглашение о сотрудничестве в отражении потенциальных антимонопольных атак на их бизнес.

В распоряжении журнала оказался черновой вариант иска против Google, с которым на прошлой неделе обратились в суд 10 генеральных прокуроров штатов из числа республиканцев. В этом документе Google и Facebook обвиняются в тайном сговоре в целях получения несправедливого преимущества на рынке онлайновой рекламы.

Достигнутое двумя сетевыми гигантами соглашение под условным наименованием «Голубой Джедай» (Jedi Blue) предусматривает создание для Facebook режима благоприятствования на бирже рекламы Google в обмен на снижение конкурентного давления со стороны крупнейшей социальной сети. В черновике отмечено, что сделка между компаниями заставляет Facebook тратить не менее 500 миллионов долларов в год на аукционах Google, начиная с четвёртого года действия соглашения. При этом, во внутренних документах сама Facebook расценивает это условие как относительно дешёвую альтернативу прямой конкуренции с Google.

Вчерашняя статья проливает свет на дополнительные пункты этого договора. Как утверждается, Facebook и Google согласились «сотрудничать и помогать друг другу в ответ на любые антимонопольные действия». Более того, каждая из компаний будто бы обязалась «незамедлительно и полностью информировать Другую сторону о любых контактах с правительством, имеющих отношение к предмету данного Соглашения».

В служебных документах Google, датированных ноябрём 2017 г., поисковый гигант говорил о необходимости сотрудничать «для сохранения статус-кво». В сговор Google и Facebook предположительно вступили через год, в сентябре 2018 г.

«Любое обвинение в том, что это наносит ущерб конкуренции, или любое предположение о неправомерном поведении со стороны Facebook не имеют под собой оснований», — заявил представитель Facebook по связям с прессой. Со своей стороны, Google отрицает, что эта сделка была тайной и что она носит эксклюзивный характер для Facebook: «они не получают данные, которые не были бы доступны другим покупателям».

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