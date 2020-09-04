4 сентября 2020 г., 14:45

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Facebook тем временем решает свои задачи – Марк Закерберг анонсировал сразу несколько мер, которые сеть предпримет для минимизации возможного влияния на предстоящие выборы. Меры достаточно оригинальные и в меру резкие.

Facebook перестанет принимать новую политическую рекламу за неделю до голосования.

Посты с заявлениями, что участие в голосовании небезопасно в условиях пандемии, будут удаляться и снабжаться ссылками на экспертное мнение о возможных последствиях.

Материалы, которые будут пытаться подорвать доверие к результатам выборов или обсуждать их легитимность, в частности, рассуждениями, что предусмотренные законом способы голосования будут приводить к мошенничеству с голосами, будут помечаться особым образом.

Если кто-то из кандидатов или организаций будут пытаться объявить о своей победе до официального подведения итогов, такие сообщения будут снабжаться ссылкой на официальные поллы и результаты.

Понятно, кого это затронет больше всего – именно сторонники действующего президента и сам Трамп много высказываются на тему опасности участия в выборах (Трамп даже пытался намекнуть на перенос выборов) и жульничества при голосовании по почте (твит именно на эту стал катализатором открытого конфликта между Трампом и Твиттером).

Кстати, дополнительно изменения произойдут и в других частях – Мессенджер начнет блокировать попытки отправить сообщение более чем пяти собеседникам, чтобы снизить скорость распространения дезинформации, а видео, в котором Трамп, выступая в Северной Каролине, призывает избирателей проголосовать дважды – лично и по почте, – будет удалено.

Впрочем, многие уже считают, что эти изменения вряд ли успеют повлиять на выборы – их следовало принимать в более широком масштабе и намного раньше.

Facebook готовится к выборам

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