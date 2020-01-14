Ежедневный трафик абонентов «Укртелекома» с подключением по оптике превысил 7 ГБ

14 января 2020 г., 17:35

По сообщению «Укртелекома», абоненты оптической сети оператора активно пользуются домашним интернетом. В среднем каждый из них за время зимних праздников (в период 30.12.2019-07.01.2020) использовал более 57 ГБ трафика. А суточное потребление трафика одним таким абонентом составило более 7 ГБ, а это на 17% больше, чем обычно (напомним, что, например, весной эта цифра была 6 ГБ).

Если сравнивать данные по технологиям подключения, то пользователи оптического интернета и «скорой меди» «Укртелекома» (FTTx, VDSL) потребляют трафик в несколько раз активнее, чем абоненты других технологий.

Сегодня интернетом от «Укртелекома» пользуются в 2340 населенных пунктах Украины. Оператор продолжает реализовывать проекты по расширению географии интернет-услуг, в том числе работы по строительству оптики продолжаются в 300 населенных пунктах страны.

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