 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 16 (1263)

18.04 - 25.04

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Европейский рынок смартфонов возвратился к росту

28 апреля 2021 г., 11:45
0 
 

Европейский рынок смартфонов возвратился к росту

Рынок смартфонов европейских стран продолжает восстанавливаться после прошлогоднего провала. По оценкам аналитиков из Counterpoint Research, в начальной четверти 2021 г. локальные поставки увеличились по меньшей мере на 6% «YoY».

Налицо восстановление потребительской активности после вызванных пандемией COVID-19 трудностей, в том числе финансового характера. Ключевые вендоры, со своей стороны, на регулярной основе запускали в продажу новые модели пытаясь, в том числе, отхватить как можно больше рыночной доли, ранее принадлежавшей попавшей под санкции Huawei.

Сумев сместить с первой позиции Apple, Samsung оказался чистым лидером квартала. Залогом успеха стал высокий интерес потребителей к Galaxy S21 и доступному семейству Galaxy A. Тем не менее, исходя из объема поставок iPhone по-прежнему остаются наиболее востребованными во Франции, Германии и Великобритании. Xiaomi продолжает активно расти в Южной Европе. К примеру, в марте вендор опередил Samsung и стал самым популярным брендом смартфонов в Испании. В Италии Xiaomi вышла на вторую позицию, вплотную приблизившись к Apple. Отличный старт флагманского семейства Mi11 позволил вендору оставить за собой почти пятую часть европейского рынка.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  