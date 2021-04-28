Европейский рынок смартфонов возвратился к росту

28 апреля 2021 г., 11:45

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Рынок смартфонов европейских стран продолжает восстанавливаться после прошлогоднего провала. По оценкам аналитиков из Counterpoint Research, в начальной четверти 2021 г. локальные поставки увеличились по меньшей мере на 6% «YoY».

Налицо восстановление потребительской активности после вызванных пандемией COVID-19 трудностей, в том числе финансового характера. Ключевые вендоры, со своей стороны, на регулярной основе запускали в продажу новые модели пытаясь, в том числе, отхватить как можно больше рыночной доли, ранее принадлежавшей попавшей под санкции Huawei.

Сумев сместить с первой позиции Apple, Samsung оказался чистым лидером квартала. Залогом успеха стал высокий интерес потребителей к Galaxy S21 и доступному семейству Galaxy A. Тем не менее, исходя из объема поставок iPhone по-прежнему остаются наиболее востребованными во Франции, Германии и Великобритании. Xiaomi продолжает активно расти в Южной Европе. К примеру, в марте вендор опередил Samsung и стал самым популярным брендом смартфонов в Испании. В Италии Xiaomi вышла на вторую позицию, вплотную приблизившись к Apple. Отличный старт флагманского семейства Mi11 позволил вендору оставить за собой почти пятую часть европейского рынка.

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