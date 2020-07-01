Европейская сеть Bosch к концу года достигнет 200 тыс станций подзарядки электромобилей

1 июля 2020 г., 16:45

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Компания Bosch разрабатывает единый сервис по подзарядке, который предоставит водителям доступ к одной из крупнейших панъевропейских сетей подзарядки. На сегодняшний день автовладельцы, используя свои смартфоны, могут найти более 150 тыс заправочных станций для электромобилей в 16 европейских странах. Для регистрации, пополнения счета и оплаты требуется всего несколько кликов.



«Разрабатывая решения по подзарядке электромобилей, мы создаем универсальный ключ к одной из крупнейших панъевропейских сетей подзарядки. Таким образом, мы делаем идею электромобильности еще более жизнеспособной», - заявил Элмар Прич, президент подразделения «Решения по подключенной мобильности» Robert Bosch GmbH.



Bosch предлагает свои решения для подзарядки для частных и бизнес-клиентов. А благодаря сервисам, связанным с определением местоположения, водители могут более эффективно использовать время, необходимое для зарядки.



Плотность сети мест для подзарядки считается решающим фактором при принятии решения о покупке электромобиля. В Германии, например, по данным энергетической ассоциации BDEW насчитывается около 27 730 точек зарядки (цифра на конец марта 2020 г.). При этом карты доступа почти 200 провайдеров и операторов часто работают только в определенных точках оплаты. В дополнение к этому, существует множество условий, типов вилок и рейтингов точек зарядки.



Европейская сеть подзарядки Bosch в настоящее время насчитывает более 150 тыс. точек, к которым водители могут получить доступ с одной центральной платформы приложения. Компания Bosch построила сеть, заключая контракты с операторами и используя роуминг для подключения точек оплаты. В результате более 27 500 точек зарядки в Германии теперь являются частью сети. Для водителей электромобилей это означает, что они могут использовать фирменное приложение Bosch «Charge My EV» или связанных с ним поставщиков, таких как «Clever Laden», чтобы находить свободные места для зарядки круглосуточно – будь то по соседству или во время путешествия. Кроме того, сеть подзарядки Bosch постоянно расширяется: к концу нынешнего года ожидается, что в Европе будет около 200 тыс точек зарядки.



В мае только в одной Германии существовало 288 тарифов на зарядку электромобиля (источник: исследование EuPD, май 2020). Для водителей это путаница и дополнительный дискомфорт, тем более теперь, когда многие провайдеры переходят с фиксированной платы на выставление счетов за киловатт-час. Bosch взял на себя задачу сравнивать тарифы и предоставлять водителям четкую информацию о стоимости и условиях зарядки в конкретных точках.



Компания также намерена положить конец множеству карт доступа для зарядки электроавтомобилей. Почти каждый второй (45%) водитель электромобиля использует от двух до четырех разных карт для доступа к точкам зарядки, а 15 % из них используют как минимум пять карт (источник: NewMotion).



«Зарядка должна быть простой и не хлопотной для всех. И в этом контексте умные сервисы зарядки Bosch имеют решающее значение для широкого распространения электромобильности», - отмечает Прич.



«В будущем процесс зарядки станет больше, чем просто потреблением электричества. Ключевым моментом для нас является персонализация всего процесса зарядки», - отмечает Прич. Сохраняя концепцию удобства зарядки, компания разрабатывает интегрированное решение, в котором информационно-развлекательная система и электрическая трансмиссия идут рука об руку. Это позволит автопроизводителям и операторам парков электрокаров выделиться среди конкурентов, предложив новый пользовательский опыт, избавляющий от всяческих хлопот при зарядке. Благодаря умной системе водитель и автомобиль постоянно получают актуальные данные об уровне зарядки и расстоянии, которое пройдет автомобиль на имеющемся заряде. Если изначально запланированное место зарядки занято, система перестроит маршрут к свободной станции. Кроме того, рекомендуемые маршруты и места сбора платежей адаптированы к личным предпочтениям собственника авто. Водители также могут поручить системе искать места подзарядки рядом с ресторанами или с бесплатным Wi-Fi.



Как отмечается, новая система зарядки позволит водителям эффективней использовать время, необходимое на зарядку авто. Например, они могут заказать доставку покупок к месту зарядки и отоваривать купоны и ваучеры в соседних ресторанах и торговых центрах. Еще один плюс – машинное обучение гарантирует непрерывное улучшение системы навигации и зарядки. В результате рекомендации и персонализированные услуги будут улучшаться с каждой зарядкой, а процесс восполнения батареи электроэнергией перестанет быть просто рутиной.

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