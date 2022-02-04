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Sergey Petrenko

Европа против таргетированной рекламы

4 февраля 2022 г., 13:09

Европарламент проголосовал за одобрение Digital Services Act, в процессе рассмотрения добавив в него еще несколько требований. Законодатели не смогли договориться о полном запрете таргетированной рекламы, но нашли компромисс в запрете таргетинга по чувствительной информации, а так же запретив размещать рекламу с таргетингом на несовершеннолетних.

Законопроект также запрещает дискриминировать пользователей, отказавшихся от отслеживания. В качестве примера приводится Instagram, в котором зачастую невозможно просмотреть пост, не будучи залогиненным. Правда, аналогичным образом работает и paywall.

Это лишь предварительное принятие законопроекта – теперь принятый текст надо согласовать с Советом министров стран-членов EC, после чего проект может стать законом и отправиться на имплементацию на национальном уровне каждой страны.

Европа против таргетированной рекламы

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