Eutelsat залучає 1,35 млрд євро на розвиток альтернативи Starlink

20 июня 2025 г., 14:50

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Французький супутниковий оператор Eutelsat SA оголосив, що залучає 1,35 млрд євро нового фінансування.

Більше половини капіталу, 717 млн євро, буде надано французьким урядом. Решта коштів надійде від аерокосмічної компанії Bharti Space, CMA CGM та інвесткомпанії Fonds Strategique de Participations. Після завершення угоди учасники раунду фінансування володітимуть понад 60% Eutelsat.

Уряд Великої Британії має частку 10,9% акцій компанії. Вона зʼявилася після злиття Eutelsat у 2023 році з OneWeb. Перед угодою остання запустила мережу з 654 інтернет-супутників.

Супутникова група OneWeb від Eutelsat є другою за величиною супутниковою мережею на низькій навколоземній орбіті (LEO) після Starlink від SpaceX, я якої 7000 супутників і ще у планах запуск близько 5000.

Eutelsat модернізує свою супутникову групу OneWeb, щоб ефективніше конкурувати зі Starlink. Оголошений раунд фінансування може допомогти покрити частину бюджету проекту, який, за повідомленнями, може сягнути 2,2 млрд євро. У рамках цієї ініціативи Eutelsat розгорне щонайменше 440 нових супутників.

Наприкінці минулого року європейський оператор уклав угоду про придбання 100 перших супутників у аерокосмічного гіганта Airbus SE. Вони будуть мати іншу конструкцію, ніж системи, що зараз складають супутникову групу OneWeb. За даними SpaceNews, одним з головних вдосконалень нової архітектури є можливість оновлення бортового програмного забезпечення на орбіті.

Airbus почне постачання нових супутників наприкінці 2026 року. Eutelsat планує розгорнути їх на орбіті до кінця десятиліття. З нагоди нового раунду фінансування оператор супутників повідомив, що має заборгованість у розмірі 3,7 млрд євро, яка складається переважно з угод про підключення до Інтернету.

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