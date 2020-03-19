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Eset Endpoint Antivirus для Linux получил расширенные возможности для защиты бизнес-пользователей

19 марта 2020 г., 15:05
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Eset Endpoint Antivirus для Linux получил расширенные возможности для защиты бизнес-пользователей

Eset Endpoint Antivirus для Linux, обладает усовершенствованными функциями и расширенными возможностями для обеспечения защиты от современных киберугроз в соответствии с самыми высокими стандартами.

Продукт является новой версией решения Eset NOD32 Antivirus Бизнес-версия для Linux Desktop.

Основными функциями обновленного решения для Linux является защита файловой системы в режиме реального времени, еще более эффективное сканирование, повышение уровня стабильности, а также совместимость с Eset Security Management Center и Eset Cloud Administrator. Продукт легок в управлении и использовании, а также обладает поддержкой оповещений на рабочем столе.

На базе технологии Eset LiveGrid решение обеспечивает защиту рабочих станций от современных кибератак. При этом продукт объединяет скорость, точность, низкое влияние на систему и минимальное использование системных ресурсов для поддержания непрерывности бизнес-процессов.

Кроме этого, в отличие от Eset NOD32 Antivirus Бизнес-версия для Linux Desktop, решение Eset Endpoint Antivirus для Linux обладает следующими преимуществами:

 

  • новая архитектура и технология защиты;
  • возможность динамического определения для сканирования локальных дисков, сетевых дисков или сменных носителей;
  • исключение на основе угрозы или хеша;
  • комплексные журналы сканирования;
  • активация с помощью лицензионного ключа;
  • управление с помощью Eset Security Management Center;
  • другие возможности (подробнее в документации).

 

Для большинства крупных организаций наличие инструментария для защиты рабочих станций от вредоносного ПО является обязательным. При этом в условиях использования различных операционных систем особенно важной остается мультиплатформенность решения по безопасности.


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