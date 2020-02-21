ЕС делает ставку на промышленные данные и новые законы

21 февраля 2020 г., 9:35

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В этот понедельник представители Евросоюза обнародовали проект плана, нацеленного на создание единого европейского рынка данных и технологических игроков, способных конкурировать с гигантами Кремниевой Долины и с китайскими концернами, поддерживаемыми государством.

Европа полна решимости наверстать отставание на потребительских рынках, таких как социальные медиа, онлайновая торговля и смартфоны, и устранить зависимость местных компаний от данных, предоставляемых зарубежными конкурентами.

«Битва за промышленные данные начинается сейчас, и Европа станет главным полем сражения. Европа имеет самую большую промышленную базу. Сегодняшние победители не будут победителями завтрашнего дня», — заявил на пресс-конференции глава промышленности ЕС Тьерри Бретон (Thierry Breton).

Европейские власти рассчитывают, что огромные ресурсы промышленных данных, накопленные такими предприятиями, как германская Siemens или французская Alstom, способны выдвинуть регион на передний край следующей волны цифровых инноваций — так называемого Интернета Вещей (IoT).

Ключевым элементом предложенного плана Тьерри назвал образование альянса европейской облачной платформы. Он не вдавался в детали того, как эта платформа будет работать, но сообщил, что ЕС собирается выделить на реализацию данного проекта до двух миллиардов евро (2,2 млрд долл.).

Вместе с общим европейским рынком данных, предполагается создать меньшие рынки, ориентированные на важнейшие отрасли. Другие предложения, включают новые правила для международного использования данных, взаимосовместимости данных, промышленных стандартов, новые нормы для автоиндустрии, энергетики, здравоохранения, финансовых сервисов и сельского хозяйства. Также была озвучена цель — до 2030 г. сделать европейские датацентры нейтральными к климатическим изменениям.

Окончательная редакция пакета предложений, вобравшая в себя отзывы заинтересованных сторон, должна увидеть свет к концу текущего года.

Больше всего споров, очевидно, вызовет вопрос о введении правил, мешающих крупным онлайновым платформам в одностороннем порядке навязывать условия для доступа и использования данных или извлекать из этого непропорционально большую выгоду.

Цифровой и антимонопольный комиссар Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) заявила о намерении инициировать масштабное расследование в секторах, использующих новые технологии. В прошлом такие расследования оборачивались крупными штрафами и санкциями в отношении индивидуальных компаний.

В предлагаемом к обсуждению документе об искусственном интеллекте говорится о необходимости создания механизма контроля растущего применения этой технологии, подобно тому как это делается в высокорисковых отраслях здравоохранения, транспорта и полиции.

Вестагер также настаивает на публичном обсуждении вопроса о регулировании использования распознавания лиц. Еврокомиссия ранее намеревалась запретить данную технологию, но впоследствии отказалась от этой идеи.

Так называемый акт о цифровых сервисах, — ещё более жёсткий свод правил, налагающий на техногигантов больше ответственности за их действия и за контент, размещаемый на их платформах, ЕС рассчитывает анонсировать ближе к концу года.

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