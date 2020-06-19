Ericsson Mobility Report о ближайшей 5G-перспективе

19 июня 2020 г., 11:05

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Компания Ericsson провела онлайновую презентацию своего регулярно подготавливаемого отчета Mobility Report, в котором отражены прогнозы по разворачиванию технологии мобильной связи пятого поколения и изменения в работе сетей в связи с пандемией.

Из-за карантина в поведении пользователей произошли заметные изменения - увеличилось использование как стационарных, так и мобильных сетей. Большая часть нагрузки пришлась на сети фиксированной связи в жилых районах, где трафик увеличился на 20-100%. В этом плане весьма показательной была иллюстрация с интенсивностью нагрузки на мобильные сети в центре Парижа до введения карантина и после него. Думается, аналогичная ситуация наблюдалась во всех крупных городах.



Нагляная иллюстрация изменений в работе мобильных сетей из-за карантина

Что же касается нагрузки на мобильные сети, многие операторы также заметили рост трафика до 20%. При этом характер обмена данными изменился. Поскольку увеличилось использование приложений для видеоконференций, более интенсивной стала передача информации в направлении от абонента к базовой станции, тогда как прежде превалировало вещание от базовой станции к мобильным терминалам. По словам Сергея Терещука, технического директора Ericsson в Украине, такие изменения характера нагрузки потребовали соответствующей перенастройки и украинскими операторами, в чем им помогли эксперты производителя.



Массовый переход на удаленную работу сформировал новые запросы

По данным исследования Ericsson Consumer Lab, 83% респондентов из 11 стран утверждают, что информационно-коммуникационные технологии очень помогли во время карантина. Прежде всего популярностью пользовались электронное обучение и спортивные программы, благодаря которым пользователи адаптировались к новой реальности. Кроме этого, 57% респондентов заявляют, что отложили финансовую подушку безопасности. При этом, треть планирует вложить средства в 5G и усовершенствованный широкополосный интернет дома, чтобы быть лучше подготовленными к потенциальной второй волне COVID-19.

«Распространение COVID-19 побудило людей во всем мире изменить свой привычный образ жизни, работать или учиться дома. Это привело к тому, что трафик резко перешел из деловых зон в жилые районы. В нынешнем Ericsson Mobility Report также прослеживается, что мобильные и стационарные сети играют большую роль в построении национальной инфраструктуры», - комментирует Фредрик Джейджлинг (Fredrik Jejdling), исполнительный вице-президент и руководитель направления сетей связи компании Ericsson.



Технология 5G должна быстро взять на себя нагрузку требовательных приложений

Тема 5G остается в центре внимания. Как сообщается в отчете, до конца 2020 года количество 5G-подключений достигнет 190 млн, а к 2025 году - 2,8 млрд. В Центральной и Восточной Европе на сети 5G будет приходиться 27% подключений до 2025 года. Интересно, что количество 5G-подключений растет быстрее прогнозов - в ноябре 2019 эксперты Ericsson ожидали 2,6 млрд подключений по итогам 2025 года. В ближайшее время на распространение 5G в Европе будет негативно влиять пандемия, но в средне-срочной перспективе этот фактор уже не станет определяющим.

По сообщению экспертов Ericsson, сейчас на оборудовании производителя развернуто 40 5G-сетей в 22 странах мира, а также заключены коммерческие сделки в области 5G с 93 операторами. Рассказали во время презентации и о работе первых 5G-сетей, которых в мире насчитывается около 75. Из них около 20 были введены в эксплуатацию в первом квартале 2020 г. Так например, в сети южно-корейского оператора SK Telecom уже около 10% ее абонентов подписались на 5G-сервисы. Косвенно об их активности говорит тот факт, что порядка 25% трафика этого оператора генерируется как раз этими клиентами. Наиболее востребованными у них являются игровые приложения с использованием технологии виртуальной реальности. Отсюда и повышенные аппетиты к трафику.



Первый год эксплуации 5G-сети южнокорейским оператором SK Telecom показал высокую востребованность игровых VR-приложений

Впрочем, запросы клиентов зависят от рынка. Например, в США самым популярным 5G-сервисом оказался пока фиксированный беспроводной доступ. По данным опубликованного Ericsson документа, в конце 2019 года 15% общемирового трафика генерировалось в сетях фиксированного широкополосного доступа (ФШПД), куда эксперты производителя относят и беспроводные подключения посредством сетей 4G или 5G. В ближайшие годы популярность этой технологии будет расти быстрыми темпами, и в 2025 году в сетях ФШПД будет уже 160 млн подключений, а их доля в мировом трафике достигнет 25%. К этому времени с помощью технологий ФШПД будут передаваться 53 экзабайт данных.



Вскоре на рынке ожидаются недорогие клиентские 5G-терминалы

Для предоставления услуг ФШПД используются сети 4G или 5G. Технология ФШПД считается экономически эффективной и применяется для предоставления услуг доступа в интернет частным и корпоративным пользователям, а также для работы цифровых услуг в рамках государственных программ и мер поддержки населения и бизнеса.

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