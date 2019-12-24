Ericsson и Microsoft объединят усилия в разр решений для подключенных автомобилей

24 декабря 2019 г., 0:25

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Компании Ericsson и Microsoft представили объединенное решение для подключенных автомобилей нового поколения.

Ericsson развернет свое решение Connected Vehicle Cloud поверх платформы Microsoft Connected Vehicle Platform, представляющей собой набор услуг, построенных на облачной инфраструктуре Microsoft Azure.

Как отмечается, разрабатываемое решение поможет автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и масштабировать транспортные услуги, такие как управление парком транспортных средств, апгрейд программного обеспечения по беспроводной сети и подключенные услуги для обеспечения безопасности. Партнеры представят гибкое модульное решение со множеством различных опций.



Сообщается, что платформа Connected Vehicle Cloud компании Ericsson используется для подключения более четырех миллионов транспортных средств в 180 странах мира – это примерно 10% мирового рынка подключенного транспорта.



Платформа Connected Vehicle Cloud решает проблемы автопроизводителей, связанные с необходимостью предоставлять услуги в режиме 24/7 и управлять подключенными услугами в течение их жизненного цикла с гарантированным уровнем качества.



Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) дает возможность ускорить запуск безопасных, удобных и персонализированных услуг, оказываемых с помощью подключения к интернету. MCVP сочетает облачную инфраструктуру, новейшие технологии и услуги на базе технологий ИИ и IoT с возможностями широкой экосистемы партнеров. MCVP – стабильная облачная платформа для всех цифровых сценариев, на базе которой можно развертывать сервисы для пользователей, в том числе информационно-развлекательные, улучшенной навигации, автономного вождения, телематические и прогнозные услуги, а также обновление ПО по воздуху. Среди других достоинств MCVP – гипермасштабируемость и всемирная доступность, а также соответствие требованиям локального законодательства, благодаря возможностям Microsoft Azure.

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