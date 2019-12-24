Ericsson и Microsoft объединят усилия в разр решений для подключенных автомобилей

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Как отмечается, разрабатываемое решение поможет автопроизводителям быстрее и с меньшими затратами создавать и масштабировать транспортные услуги, такие как управление парком транспортных средств, апгрейд программного обеспечения по беспроводной сети и подключенные услуги для обеспечения безопасности. Партнеры представят гибкое модульное решение со множеством различных опций.
Сообщается, что платформа Connected Vehicle Cloud компании Ericsson используется для подключения более четырех миллионов транспортных средств в 180 странах мира – это примерно 10% мирового рынка подключенного транспорта.
Платформа Connected Vehicle Cloud решает проблемы автопроизводителей, связанные с необходимостью предоставлять услуги в режиме 24/7 и управлять подключенными услугами в течение их жизненного цикла с гарантированным уровнем качества.
Microsoft Connected Vehicle Platform (MCVP) дает возможность ускорить запуск безопасных, удобных и персонализированных услуг, оказываемых с помощью подключения к интернету. MCVP сочетает облачную инфраструктуру, новейшие технологии и услуги на базе технологий ИИ и IoT с возможностями широкой экосистемы партнеров. MCVP – стабильная облачная платформа для всех цифровых сценариев, на базе которой можно развертывать сервисы для пользователей, в том числе информационно-развлекательные, улучшенной навигации, автономного вождения, телематические и прогнозные услуги, а также обновление ПО по воздуху. Среди других достоинств MCVP – гипермасштабируемость и всемирная доступность, а также соответствие требованиям локального законодательства, благодаря возможностям Microsoft Azure.
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