ERC запропонує партнерам мережеві рішення Juniper Networks

28 мая 2024 г., 16:35

Компанія ERC повідомляє про укладання стратегічного контракту з Juniper Networks, одним зі світових лідерів у галузі мережевих технологій. Це співробітництво надасть ERC можливість розширити портфель мережевих рішень і забезпечити клієнтів передовими технологіями. Це включатиме інтеграцію новітніх продуктів і рішень Juniper Networks, даючи змогу підвищити ефективність, безпеку та масштабованість мережевих інфраструктур партнерів ERC. Сторони спільно працюватимуть над впровадженням нових рішень і наданням якісних послуг бізнес-партнерам в Україні та поза її межами.

З моменту заснування 1996 року Juniper Networks прагне забезпечити клієнтів найсучаснішими технологіями для побудови високоефективних, безпечних і масштабованих мереж. Пропонує широкий спектр продуктів, як-от: маршрутизатори, комутатори, шлюзи, програмне забезпечення для керування мережею та рішення для кібербезпеки. Juniper Networks вчетверте поспіль було названо лідером у квадранті Gartner для корпоративної дротової та бездротової інфраструктури локальної мережі.

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