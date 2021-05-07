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Equinix запустила услугу "Time-as-a-Service"

7 мая 2021 г., 14:09
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Equinix запустила услугу

Широкий спектр отраслей и облачных сервисов полагается на точную, надежную и безопасную синхронизацию времени. Скажем, финансовым фирмам это крайне важно, чтобы отслеживать последовательность транзакций. Медиа-компаниям - для точной синхронизации аудио- и видеопотоков.

Чтобы помочь предприятиям, использующие эти сценарии, компания Equinix, один из крупнейших в мире провайдеров ЦОД и цифровой инфраструктурой, запустила Equinix Precision Time - пограничный сервис, предоставляемый через Equinix Fabric.

Предлагая "Time-as-a-Service", Equinix заявляет, что может помочь клиентам избежать проблем, связанных с использованием общедоступного Интернета или антенн GPS для синхронизации времени.

Традиционные решения для инфраструктуры синхронизации на основе GPS могут быть сложны в установке и создавать уязвимости в системе безопасности. Между тем, поиск времени из Интернета сопряжен с рисками кибербезопасности.

Equinix Precision Time, глобально доступный на платформе Equinix, может быть развернут в течение нескольких минут, сообщает провайдер. Для предоставления услуги Equinix управляет и поддерживает резервный стек GPS-антенн, серверов времени с функцией удержания атомных часов. Новая услуга поддерживает сетевые протоколы синхронизации, такие как NTP и PTP, и разработана для обеспечения безопасности и надежности.

Equinix Precision Time предлагает SLA в 50 микросекунд. Кроме того, сервис соответствует требованиям к точности синхронизации времени FINRA и MiFID II, которые имеют требования SLA в 100 микросекунд для отметок времени приложений. Он также соответствует требованиям к точности синхронизации времени SMPTE 2110.

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