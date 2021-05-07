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Epson расширила линейку сублимационных принтеров с шириной печати 76 дюймов

7 мая 2021 г., 12:00
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Epson расширила линейку сублимационных принтеров с шириной печати 76 дюймов

Представлен Epson SureColor SC-F10000H — промышленный шестицветный текстильный принтер с двумя вариантами набора чернил.

После успешного запуска в 2020 году на международном рынке четырехцветного промышленного принтера SureColor SC-F10000 с шириной печати 76’’/1930 мм Epson добавляет в линейку шестицветную модель SC-F10000H с двумя различными наборами чернил.

Конфигурация CMYK с дополнительными флуоресцентными розовыми (Fp) и жёлтыми (Fy) чернилами подойдет для создания спортивной одежды и изделий, требующих яркой цветопередачи. Во второй конфигурации - цветовая схема CMYK со светло-пурпурными (Lm) и светло-голубыми (Lc) чернилами позволяет снизить зернистость и воспроизводит более плавные полутона при создании изображений фотографического качества. Особенно это заметно при печати голубого неба и телесных оттенков.

Ключевые характеристики Epson SureColor SC-F10000H:

    CYMK + флуоресцентные желтые и флуоресцентные розовые чернила или CMYK + светло-голубой и светло-пурпурный
    Скорость до 245м2/час
    6 печатающих головок PrecisionCore Micro TFP
    Технология Epson Precision Dot, включающая модули для снижения полошения, повышения точности цветопередачи и обеспечения плавности градиентов (Halftone, LUT и Micro Weave)
    Простая загрузка рулонов (с фронтальной или задней стороны)
    Камера для автоматической настройки качества печати
    Мощная сушка, исключающая риски отмарывания и появления морщин на бумаге
    Улучшенная система автоматического контроля натяжения бумаги (Ad-ATC) для точной и стабильной подачи носителя
    Станция для чернил в упаковках по 3 и 10 литров с возможностью «горячей» замены и удобным расположением на полу рядом с принтером
    Печатающие головки заменяются оператором (при выборе соответствующего плана сервисного обслуживания)
    Интуитивно понятная сенсорная панель диагональю 9 дюймов
    Поддержка EMX-профилей

Как отмечается, для получения стабильного результата и повышения надежности все компоненты SC-F10000H, включая печатающие головки, чернила и программное обеспечение, производятся компанией Epson.

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