 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Epson представила лазерний проєктор EB-810E з яскравістю З5000 люмен

1 февраля 2024 г., 12:35
+11
голос

Epson представила лазерний проєктор EB-810E з яскравістю З5000 люмен

Компанія МТІ, офіційний дістрибьютор Epson в Україні, повідомила, що вендор анонсував лазерний проєктор EB-810E, який розроблено з урахуванням потреб сучасного бізнесу та освітніх інституцій. Це рішення оптимізовано для презентацій, тренінгів, вивчення та співпраці в гібридних робочих просторах.

Новинка базується на технології 3LCD та має короткофокусний об’єктив. Тому вона забезпечує непомітне розміщення близько до стіни, що дає змогу доповідачам вільно презентувати вміст із діагоналлю до 160 дюймів, надаючи видимість контенту під будь-яким кутом і на будь-якій відстані. EB-810E підтримує різні формати зображення та безшовну мультипроєкцію, що робить його недорогим, однорідним, енергоефективним ультрашироким проєктором, який підходить для відеоконференцій.

Для моделі заявлена яскравість З5000 люмен, тому проєктор забезпечує насичені кольори та якісне відтворення в умовах різного освітлення.

Epson EB-810E підтримує універсальні варіанти дротового та бездротового підключення, включно з дублюванням екрана за допомогою Miracast, що забезпечує безпроблемне передавання вмісту з кількох пристроїв.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  