Epson представила лазерний проєктор EB-810E з яскравістю З5000 люмен

1 февраля 2024 г., 12:35

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Компанія МТІ, офіційний дістрибьютор Epson в Україні, повідомила, що вендор анонсував лазерний проєктор EB-810E, який розроблено з урахуванням потреб сучасного бізнесу та освітніх інституцій. Це рішення оптимізовано для презентацій, тренінгів, вивчення та співпраці в гібридних робочих просторах.



Новинка базується на технології 3LCD та має короткофокусний об’єктив. Тому вона забезпечує непомітне розміщення близько до стіни, що дає змогу доповідачам вільно презентувати вміст із діагоналлю до 160 дюймів, надаючи видимість контенту під будь-яким кутом і на будь-якій відстані. EB-810E підтримує різні формати зображення та безшовну мультипроєкцію, що робить його недорогим, однорідним, енергоефективним ультрашироким проєктором, який підходить для відеоконференцій.



Для моделі заявлена яскравість З5000 люмен, тому проєктор забезпечує насичені кольори та якісне відтворення в умовах різного освітлення.



Epson EB-810E підтримує універсальні варіанти дротового та бездротового підключення, включно з дублюванням екрана за допомогою Miracast, що забезпечує безпроблемне передавання вмісту з кількох пристроїв.

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