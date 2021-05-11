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Epson анонсировала новую серию универсальных компактных лазерных проекторов

11 мая 2021 г., 16:48
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Компания Epson объявила о запуске новой линейки универсальных компактных проекторов с лазерным источником света высокой яркости.

Пришедшая на смену успешной линейке EB-L1070U, новая серия Epson EB-PU1000 включает модели яркостью 6 000, 7 000, 8 500 и 10 000 лм, с разрешением WUXGA, поддержкой 4K enhancement и HDR, и набором функций для простой и удобной установки.

Отмечается, что проекторы серии EB-PU1000 совместимы как с существующими моторизованными объективами Epson, так и с новыми опциями, например, внешней камерой ELPEC01. Встроенный процессор камеры позволяет обеспечить стековое соединение двух проекторов яркостью 10 000 лм и удвоить яркость до 20 000 лм без использования ПК.

ПО Epson Projector Professional Tool обеспечивает объединение проекторов в стек, совмещение и калибровку изображения. Топовые модели серии оснащены разъемами SDI для простой установки и соединения нескольких проекторов. Флагман серии – Epson EB-PU2010, компактный и легкий проектор с одинаковой цветовой яркостью и яркостью по белому 10 000 лм. Модель на 27% меньше, чем ее предшественница и предлагает еще больше возможностей по незаметной установке без потери в яркости. Компактные размеры также помогают снизить расходы на транспортировку и хранение устройств.

Все модели линейки Epson EB-PU1000 оснащены функцией NFC, обеспечивающей простую установку и диагностику нескольких проекторов, а также управление со смарт-устройств (даже если проектор выключен) с помощью ПО Epson Projector Config Tool. Предварительная настройка может осуществляться на складе перед доставкой, помогая сократить время на настройку при установке нескольких устройств.

Проекторы поставляются в комплектации «body only», позволяя пользователям выбирать оптику исходя из собственных нужд и предпочтений. Таким образом, Epson предлагает пользователям устройства высокой яркости, которые можно использовать в различных проектах в любой сфере.

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