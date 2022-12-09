«Епіцентр» запускає безкоштовний коворкінг в Києві

9 декабря 2022 г., 8:25

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Компанія відкрила безкоштовний коворкінг на понад 100 робочих місць в торговельному центрі «Епіцентр» на Почайній.



Як повідомляється, новий соціальний проєкт компанії під назвою «Незламний хаб» розпочав роботу в ТЦ «Епіцентр» за адресою пр-т С. Бандери, 11-А, що неподалік станції метро “Почайна”. Таким чином компанія хоче підтримати українців, які не можуть працювати через аварійні відключення світла, відсутність інтернету та зв’язку.



Торговельні об’єкти компанії «Епіцентр» оснащені власними генераторами, які дозволяють продовжувати роботу навіть за відсутності централізованого електропостачання.



«Щоб допомогти українцям пройти цей складний для країни період, компанія вже запустила в усіх торговельних центрах станції підзарядки гаджетів, а зараз відкриємо повноцінний коворкінг на понад 100 робочих місць. Для відвідувачів працює безкоштовний wi-fi, а для школярів обладнана спеціальна зона з пуфами, щоб вони могли продовжувати навчання онлайн у випадку відключення світла вдома», - пояснює PR-директор компанії Юлія Чудновець.



На території коворкінгу «Незламний хаб» працюватиме міні-кав'ярня, а на першому поверсі кафе.

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