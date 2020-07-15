«Епіцентр» открыл центры техники «ЦЕ ТЕ» в Одессе, Днепре и Харькове

15 июля 2020 г., 15:15

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Компания «Епіцентр» сообщила об открытии сразу трех новых центров продажи техники «ЦЕ ТЕ» - в Одессе, Днепре и Харькове. Таким образом, на сегодняшний день по всей Украине уже работает 25 магазинов формата сеть-в-сети с максимально широким ассортиментом и уникальными предложениями для покупателей, как отмечается.



Кроме того, в Одессе на территории «ЦЕ ТЕ» открывается масштабный shop-in-shop Samsung Нome нового формата с широким ассортиментом бытовой техники бренда и возможностью ее протестировать.



По заявлению представителей компании, благодаря изменению формата, рост продаж бытовой техники в ТЦ «Епіцентр» опережает средние показатели рынка. “Лучшая оценка нового формата со стороны покупателей - это устойчивая положительная динамика продаж и рост среднего чека в Центрах техники «ЦЕ ТЕ» по сравнению с еще не переформатироваными отделами бытовой техники”, - отмечает руководитель отдела бытовой техники сети «Епіцентр» Александр Величко.



В планах компании до конца года открыть еще 12 центров техники «ЦЕ ТЕ» в разных городах Украины. В будущем компания рассматривает возможность масштабной экспансии и вне торговых центров «Епіцентр».



Средняя площадь центров техники «ЦЕ ТЕ» в среднем составляет 900 кв. м. Изменения коснулись как оборудования и освещения, принципов организации пространства, доставки товара, так и работы персонала сети и внедрения принципов безопасного обслуживания покупателей во время карантина. Кроме того, были значительно расширены предложения рассрочки и акционных кредитных программ. В торговых залах кроме привычного ассортимента, который был существенно расширен в таких категориях, как смартфоны, цифровая техника и гаджеты, электротранспорт, оборудованы отдельные experience- и бренд-зоны. А сердцем Центров техники «ЦЕ ТЕ» стала общая сервисная зона, где покупатель может получить всю необходимую информацию, оплатить выбранный товар, оформить кредит или рассрочку, заказать дополнительные услуги и сервисы или оформить онлайн-заказ. «Формат сеть-в-сети позволяет покупателю не выходя из Центра техники «ЦЕ ТЕ» не только протестировать и выбрать товар, но и решить все вопросы, связанные с его оплатой, доставкой, дополнительным сервисом и воспользоваться преимуществами бонусной программы «Выгода», - отмечает Александр Величко. - Наша цель - предоставлять клиентам полный спектр услуг независимо от того, приходят они к нам за вытяжкой или смартфоном».



Дополнительным преимуществом, по мнению компании, является то, что Центры техники «ЦЕ ТЕ» являются частью сети «Епіцентр», поэтому у покупателей есть возможность потратить накопленные за покупки баллы (система «Выгода») при покупке любых товаров в 60 ТЦ «Епіцентр» по всей Украине и наоборот.



Напомним, первый Центры техники «ЦЕ ТЕ» был открыт в марте 2019 года.

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