EPAM запускає DIAL – уніфіковану генеративну платформу оркестрування АІ

8 августа 2023 г., 17:05

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Це детермінований інтегратор додатків і програм LLM на базі штучного інтелекту, що поєднує потужність Великої мовної моделі (LLM) із детермінованим кодом. Система має мету забезпечити безпечний, масштабований та налаштовуваний інструмент АІ для оптимізації та вдосконалення бізнес-рішень на основі технологій штучного інтелекту.

Повідомляється, що програма DIAL, розроблена підрозділом Reliable AI Lab (RAIL) компанії EPAM, та повинна допомогти підприємствам пришвидшити експерименти та інновації в широкому спектрі завдань зі штучного інтелекту.

Платформа DIAL пропонує уніфікований користувальницький інтерфейс, що дозволяє компаніям використовувати широкий спектр загальнодоступних і запатентованих LLM, додатків, API, сховищ даних і бізнес-додатків. Ця інтеграція сприяє розробці нових активів підприємства, які без проблем співіснують з наявними робочими процесами організації.

Крім того, додатки та надбудовані компоненти можна реалізувати за допомогою різноманітних підходів, у т.ч. LangChain, LLamaIndex, семантичне ядро або спеціальний код - усе в інтегрованій, безпечній і масштабованій структурі. Платформа DIAL об’єднує багатохмарні бібліотеки активів, включаючи компоненти, маршрутизацію, програмне забезпечення для обмеження швидкості, інструменти моніторингу, рішення для балансування навантаження та сценарії розгортання. Цей розширений, підібраний набір інструментів можна використовувати для широкого спектру ситуацій у бізнесі та сценаріїв інтеграції, він також пропонує підходи для значної оптимізації використання зовнішніх LLM.

«Починаючи з 2021 року ми почали експериментувати з тисячами варіантів використання штучного інтелекту, що допомогло EPAM і нашим клієнтам визначати та застосовувати сценарії генеративного штучного інтелекту для реалізації ініціатив з трансформації бізнесу, — зазначила Елайна Шектер, директор з маркетингу та стратегії EPAM. - Завдяки цим зусиллям ми навчилися розробляти та конструювати платформи, які прискорюють економічно ефективні розробку, тестування надійності та роботу бізнес-додатків із вбудованим штучним інтелектом».

«Робота RAIL, як частини ширших науково-дослідних ініціатив EPAM, зосереджена на створенні прискорювачів і компонентів, які охоплюють повний спектр передових технологій, у т.ч. на базі генеративного штучного інтелекту. Вони створені для прискорення впровадження рішень щодо масштабування підприємства, що реалізує наше прагнення до інновацій і наше бачення трансформаційного майбутнього, що базується на передових технологіях», – додав Ілля Горелік, керівник лабораторії RAIL EPAM.

Підкреслюється, що оскільки EPAM вже давно є прихильником відкритого вихідного коду, частини DIAL будуть випущені зі схемою ліцензування Apache 2.0, яка становитиме частину запуску платформи. Ця ініціатива заохочує відповідальне використання, інноваційну діяльність у спільноті та запровадження відповідальних корпоративних стандартів АІ в цій галузі.

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