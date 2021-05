Epam поглотила White-Hat, разработчика систем безопасности

11 мая 2021 г., 17:15

Epam Systems объявила о приобретении базирующейся в Израиле компании White-Hat, поставщика услуг кибербезопасности.



Как отмечается, сделка позволит расширить экспертизу Epam в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.



Компании по всему миру стремятся как можно быстрее пройти цифровую трансформацию и перейти в онлайн. Однако модернизация устаревших приложений, систем и бизнес-процессов, требует от организаций серьезного подхода к разработке решений для защиты от современных кибератак и утечки данных и выбору проверенного технологического партнера.



«Мы рады приветствовать команду White-Hat в Epam. Объединив экспертизу, методологии и талант, мы сможем предлагать более гибкие и масштабируемые решения, обеспечивающие беспрецедентно высокий уровень кибербезопасности для наших клиентов, - заявил Сэм Рейман, руководитель направления информационной и кибербезопасности в Epam. - По мере того, как организации обновляют свои системы и приложения, их сети и данные становятся потенциально уязвимыми для кибератак. Мы увеличили инвестиции в развитие направления защиты данных потому, что сегодня эта практика должна быть так же повсеместно распространена, как и облачные технологии».



Компания White-Hat со штаб-квартирой в Тель-Авиве, занимается киберзащитой бизнеса своих клиентов с 2013 г., используя инновационные методологии, глубокие знания подходов взломщиков и общей картины угроз. Как сообщается, благодаря концепции «нападение как форма защиты» White-Hat справляется с самыми изощренными атаками на организации в правительственном, банковском, страховом, аэрокосмическом и энергетическом секторах. Инструменты и методики компании (платформа Eye of the Enemy для оптимизации стратегии защиты, предупреждения угроз и глобальной киберразведки, Security Operation Center (SOC), Advanced Persistance Threat (APT) и тестирование на проникновение), основанные на профильных исследованиях, позволяют организациям видеть полную картину произошедшей кибер-атаки, все пути защиты, уничтожения угроз, восстановления систем и подготавливают их к отражению будущих нападений.



«Это новая и вдохновляющая глава в нашей истории. Благодаря объединению с Epam сотрудники смогут работать со множеством ведущих мировых брендов, а клиенты получат больше возможностей для комплексной трансформации бизнеса и доступ к передовым сервисам разработки платформ, - отметил Офер Левинджер, CEO White-Hat. - Мы рады привнести нашу экспертизу в кибербезопасности, чтобы вместе c Epam предложить рынку инновационные решения для защиты данных. Наш опыт выявления угроз и реагирования на них позволит быстро оптимизировать подходы в Offensive Security и эффективнее удовлетворить потребности современных цифровых предприятий».

