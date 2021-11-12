Epam объявила о приобретении группы агентств Emakina

12 ноября 2021 г., 11:56

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Компания Epam Systems объявила о приобретении Emakina Group, бельгийского диджитал-агентства со штатом более 1,1 тыс. сотрудников.



Как отмечается, сделка позволит расширить экспертизу Epam в области цифровых стратегий, персонализированного пользовательского опыта и креативных решений.



«Мы рады приветствовать Emakina Group в Epam и усилить глобальное портфолио компании, — сказал Балаш Фейеш, президент направления по работе с рынками ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона в Epam. — Объединив стратегию, разработку, креативные механики и аналитику, мы получим синергию возможностей, чтобы предлагать нашим клиентам уникальные комплексные решения и сервисы».



Emakina Group — группа независимых цифровых агентств с 26 офисами в 18 странах мира. Команды разрабатывают решения, помогающие клиентам из индустрий финансовых услуг, розничной торговли, энергетики и автомобилестроения выстраивать долговременные и надежные отношения со своими потребителями. Агентство предоставляет услуги диджитал-консалтинга, рекламы, маркетинга, создания контента, разработки платформ, обработки и анализа данных. Среди глобальных и европейских клиентов компании Nike, Honda, Intersport, Olympique Marseille, Rituals, KitchenAid и DP World.



В EPAM заявили, что сделка расширит экспертизу компании в областях перформанс-маркетинга и креативных сервисов и позволит компании предлагать глобальным клиентам цифровые продукты нового поколения.



«Благодаря мультидисциплинарной экспертизе наших команд мы проводим цифровую трансформацию бизнеса клиентов в самых различных областях, включая пользовательский опыт, маркетинговую стратегию, CRM, транзакционные платформы и анализ баз данных», — сказал Карим Чуйкри, генеральный директор Emakina Group.



Для EPAM данное приобретение стало шестой сделкой в нынешнем году. До этого в портфеле компании появился разработчик из Польши PolSource, а также израильский стартап в области кибербезопасности White-Hat, нидерландская консалтинговая компания Just-BI, а также еще один разработчик из Колумбии S4N и технологический аналитический центр CORE со штаб-квартирой в Берлине.

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