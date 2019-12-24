Entry расширяет возможности мобильных рабочих станций

24 декабря 2019 г., 15:23

Entry объявила о расширении ассортимента продукции - компания предлагает расширители GPU, а также других контроллеров на шине PCIe. Эти аппаратные решения подключаются по интерфейсу Thunderbolt 3 к мобильным и стационарным рабочим станциям.



"Мобильные инструменты удобны для создания медийного продукта – пока справляются с задачами. Что делать, если процессорных ресурсов хватает, но нужен графический ускоритель помощнее? Представьте типичного пользователя популярного приложения Blackmagic Da Vinci Resolve: ему для монтажа видео, просчета эффектов, цветокоррекции нужны приличные CPU/GPU, и он не хочет быть привязан к громоздкой станции на рабочем столе. Собственно для этого и нужны расширители GPU", отметил Андрей Тищенко, управляющий Entry.



По мнению компании пользователи компьютеров Apple, а также ПК с портами Thunderbolt дадут им “второе дыхание”, подключив внешнюю видеокарту Nvidia Quadro или AMD Radeon.



Как заявили представители Entry, анонсированные продукты уже доступны к заказу.

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