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Енергосистема НЕК «Укренерго» станом на 14 березня

15 марта 2022 г., 10:05
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НЕК «Укренерго» повідомляє, що два з половиною тижні війни з російськими окупантами енергосистема тримається стабільно. Частота в мережі – 50 Гц.

В мережі працюють всі види електростанцій: атомні, теплові, гідроелектростанції та ВДЕ. Рівень споживання стабільний, графік в межах норми.

Обсяги виробництва електроенергії достатні для живлення населення, військових та інших споживачів. Нагадуємо, якщо ви у безпеці, користуйтеся освітленням та електроприладами, як завжди і без обмежень!

Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати інфраструктуру українських мереж. Лінія, що живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада Укренерго відремонтувала її. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження.

Працівники ремонтних бригад НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу незламні духом та крок за кроком продовжують відновлювати мережі, розбирати завали на об’єктах, лагодити пошкоджені лінії, обладнання постраждалих підстанцій. Мужність цих людей сьогодні немає меж, тому що вони щодня раз за разом йдуть у місця, окуповані ворогом, та сумлінно роблять свою роботу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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