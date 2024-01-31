Енергетики України отримали ще 25 вантажів допомоги з Азербайджану

31 января 2024 г., 12:35

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Міністерство енергетики України повідомило про отримання чергової партії допомоги від азербайджанських партнерів, зокрема 25 вантажів енергетичного обладнання для проведення відновлювальних робіт.



Це вже четвертий транш допомоги від Азербайджану, до якого увійшли трансформаторні підстанції, силовий трансформатор, проводи, роз’єднувачі та інше устаткування для проведення відновлювальних та ремонтних робіт.



«Ми дякуємо партнерам за цю підтримку. Надане устаткування використовується українськими енергетиками для відновлення об’єктів, які продовжують зазнавати ворожих обстрілів, зокрема у прифронтових регіонах. Проведені роботи дозволяють утримувати стабільну роботу енергосистеми і забезпечувати потреби споживачів в електро- і теплопостачанні», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Обладнання, отримане від Азербайджану протягом листопада 2023 та січня 2024 року, розподілене між 24-ма підприємствами енергетичної галузі, а саме операторами систем розподілу електроенергії, підприємствами теплопостачання, газової, вугільної та атомної галузей.



Загалом з березня 2022 року Україна отримала з Азербайджану 92 вантажі енергетичного устаткування загальною вагою понад 1 585 тонн, зокрема 51 силовий трансформатор, 111 трансформаторних підстанцій та інше обладнання. Завдяки цій допомозі від партнерів в Україні проведено масштабну ремонтну кампанію в енергетиці – до енергосистеми додано понад 2,2 ГВт потужностей.

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