ENEA обирає суперкомп'ютер Lenovo для прискорення досліджень у галузі сталої енергетики

ENEA, Національне агентство з нових технологій, енергетики та сталого економічного розвитку, обрало компанію Lenovo для встановлення системи високопродуктивних обчислень у центрі Портічі (Неаполь), щоб прискорити дослідницьку діяльність у галузі чистої енергії, зокрема, ядерного синтезу. Ця нова високопродуктивна система, що складається з 758 вузлів із 2 процесорами Intel Xeon Platinum 8592+, дасть змогу збільшити обчислювальні можливості CRESCO - Computational Center for Research on Complex Systems - суперкомп'ютерної системи, розташованої в дослідницькому центрі Портічі, з нинішніх 1,01 до більш ніж 6,5 Petaflops, що виведе її на перше місце в Італії за обчислювальною потужністю.



Крім обчислювальної потужності, необхідної для прискорення дослідницької діяльності, одним із вирішальних чинників вибору партнера за проєктом для ENEA була екологічність, а HPC-рішення від Lenovo гарантує вищу енергоефективність, ніж у минулому. Використання технології Lenovo Neptune Direct Water-Cooling дає змогу відводити до 98% тепла, що виділяється суперкомп'ютером, а рідинне охолодження економить енергію, що витрачається на вентилятори. Завдяки більшій ефективності температура процесорів не досягає критичних значень, що дає змогу уникнути зниження максимальної частоти ядер. Крім того, обладнання Lenovo, використане для установки, було повністю виготовлено на виробничому підприємстві Lenovo в Угорщині, спроєктованому в Європі з використанням передових технологій, зокрема і з погляду на енергоспоживання, що дає змогу скоротити викиди під час транспортування необхідної обчислювальної інфраструктури.



ENEA розробляє та управляє складною ІКТ-архітектурою, яка надає користувачам передові системи для розрахунків, моделювання та тривимірної візуалізації даних, завдяки широкому використанню технологій GRID. Наразі ІКТ-інфраструктура охоплює 6 центрів (Фраскаті, Портічі, Болонья, Казачча, Трісайя, Бріндізі), кожен з яких оснащений інфраструктурою для обчислень і тривимірної візуалізації, а також спеціалізованими фахівцями, що працюють з різними прикладними темами. Зокрема, обчислювальні центри CRESCO здатні надавати передові обчислювальні послуги всім користувачам ENEA та його державним і приватним партнерам у всіх прикладних галузях, у яких активно працює Інститут: енергетичні додатки (горіння, гідродинаміка), ядерні й термоядерні коди, кліматологічні та екологічні моделі, структура матерії, моделювання мереж і критичних інфраструктур, дистанційне керування великими приладами, біоінформатика. В енергетичному секторі прогнозування і генеративна діяльність можуть допомогти знайти рішення, здатні підвищити ефективність деяких процесів, пов'язаних із цифровізацією і декарбонізацією, як у державному, так і в приватному й промисловому секторах.



«Сьогодні високопродуктивні обчислення і штучний інтелект відкривають нові горизонти в таких важливих для нашого суспільства галузях, як сталий економічний розвиток, клімат, інновації в енергетичному секторі та медицина - галузях досліджень, у яких ENEA перебуває на передньому краї». - коментує Алессандро де Бартоло (Alessandro de Bartolo), генеральний менеджер групи інфраструктурних рішень Lenovo в Італії. «Саме тому Lenovo пишається тим, що підтримує такий центр передового досвіду, як ENEA, у розв'язанні цих глобальних завдань за допомогою наших технологій, нашого досвіду та нашої здатності до інновацій».



«Новий суперкомп'ютер CRESCO8 є важливим технологічним досягненням для ENEA, збільшуючи обчислювальні ресурси за допомогою передових систем з погляду паралельних обчислень, які водночас гарантують найвищий рівень енергоефективності», - зазначає Джованні Понті (Giovanni Ponti), керівник відділу ІКТ Департаменту енергетичних технологій та відновлюваних джерел ENEA. «CRESCO8 дасть змогу вченим ENEA та всім її партнерам із досліджень виконувати чисельні коди, обчислювальні моделі, симуляції та алгоритми штучного інтелекту на високопродуктивному кластері паралельних обчислень нового покоління, здатному задовольнити нові потреби наукової спільноти та дослідницьких проєктів».



Інсталяцією займається компанія Ricca IT, сертифікований бізнес-партнер Lenovo. Повідомляється, за роки роботи Ricca IT накопичила значний досвід у галузі високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, що зробило її однією з найвідоміших організацій в Італії.

