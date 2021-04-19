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ELKO Ukraine стала авторизованным дистрибьютором DJI

19 апреля 2021 г., 13:53
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ELKO Ukraine стала авторизованным дистрибьютором DJI

По сообщению ELKO Ukraine, компания получила статус авторизованного дистрибьютора DJI.

«В последние годы сегмент беспилотных летательных аппаратов демонстрирует стабильную положительную динамику. Поэтому мы очень рады объявить о начале сотрудничества с такой уважаемой компанией, как DJI, которая является безусловным лидером на рынке дронов не только в Украине, но и во всем мире. Мы уверены, что это сотрудничество имеет большие перспективы и потенциал для развития, — заявила руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine Юлия Ратушная. — Сущность продуктов DJI идеально дополняет специализацию нашей компании, к тому же большинство игроков рынка, заинтересованных в оптовой закупке дронов и технологий для аэрофотосъемки, уже много лет являются нашими партнерами — нам остается только воплотить все эти преимущества в жизнь».

Отмечается, что ключом к стремительному росту рынка дронов и стабилизаторов в Украине будут такие области, как общественная безопасность, геодезия и картография, туризм, осмотр памятников культуры и общей инфраструктуры, реклама, спортивные коммуникации, журналистика, кинопроизводство и многие другие сферы, в которых любители, профессиональные фотографы, видеооператоры и представители предприятий используют беспилотные летательные аппараты.

Потребительская линейка продукции компании DJI уже доступна для предварительных заказов в ELKO Ukraine.

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