ELKO Ukraine стала авторизованным дистрибьютором DJI

19 апреля 2021 г., 13:53

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По сообщению ELKO Ukraine, компания получила статус авторизованного дистрибьютора DJI.

«В последние годы сегмент беспилотных летательных аппаратов демонстрирует стабильную положительную динамику. Поэтому мы очень рады объявить о начале сотрудничества с такой уважаемой компанией, как DJI, которая является безусловным лидером на рынке дронов не только в Украине, но и во всем мире. Мы уверены, что это сотрудничество имеет большие перспективы и потенциал для развития, — заявила руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine Юлия Ратушная. — Сущность продуктов DJI идеально дополняет специализацию нашей компании, к тому же большинство игроков рынка, заинтересованных в оптовой закупке дронов и технологий для аэрофотосъемки, уже много лет являются нашими партнерами — нам остается только воплотить все эти преимущества в жизнь».

Отмечается, что ключом к стремительному росту рынка дронов и стабилизаторов в Украине будут такие области, как общественная безопасность, геодезия и картография, туризм, осмотр памятников культуры и общей инфраструктуры, реклама, спортивные коммуникации, журналистика, кинопроизводство и многие другие сферы, в которых любители, профессиональные фотографы, видеооператоры и представители предприятий используют беспилотные летательные аппараты.

Потребительская линейка продукции компании DJI уже доступна для предварительных заказов в ELKO Ukraine.

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