ELKO Ukraine начинает поставки систем видеонаблюдения Kedacom

16 июня 2020 г., 14:45

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Компания ELKO Ukraine сообщает о начале поставок оборудования Kedacom, известного разработчика и поставщика инновационных решений в сфере видеоконференций, видеонаблюдения и аналитики.

В широчайшем спектре продукции предлагаемой Kedacom особо стоит отметить качественные IP-камеры, сетевые видеорегистраторы, нагрудные (носимые) камеры (особенно актуальные для полиции) и транспортные комплексы видеонаблюдения. Кроме того, производитель предлагает решения для построения видеостен, оснащенные камерами беспилотные летательные аппараты и системы контроля доступа, совмещенные с функцией контроля температуры тела посетителей.

Отличительной особенностью продукции Kedacom является широкое использование инновационных технологий, которые позволяют превратить разработки компании в надежные интеллектуальные системы с очень развитыми функциональными возможностями. Распознавание лиц, аналитика на основе больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение, облачные системы – все эти и многие другие технологии находят свое применение в решениях Kedacom.

Компания успешно работает на мировом рынке уже почти четверть века, сегодня в ней трудятся свыше 4 тыс. сотрудников, около половины из которых – инженеры. На базе продукции Kedacom реализовано более 100 тыс. проектов по всему миру. Среди крупных внедрений – комплексная система видеонаблюдения для китайской полиции с использованием нагрудных камер, построение комплексов транспортной безопасности для заказчиков в ОАЭ и целый ряд других крупных реализаций.

Одно из многих инновационных решений Kedacom – комплексная система интеллектуального видеонаблюдения Falcon с функцией распознавания лиц широко используется в работе судебных и правоохранительных органах разных стран. С помощью этого решения уже раскрыто более 25 тыс. преступлений и предупреждено еще больше число потенциальных инцидентов.

Особенностью системы Falcon является то, что благодаря фирменным технологиям она, в отличие от конкурирующих решений, использует для точного распознавания не только лица, но и все тело человека, а также окружение в кадре.

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