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ELKO стає дистриб'ютором рішень Sectona для управління привілейованим доступом

16 августа 2022 г., 14:45
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ELKO стає дистриб'ютором рішень Sectona для управління привілейованим доступом

Компанія ELKO Ukraine повідомляє про укладання ексклюзивного контракту на постачання програмного забезпечення Sectona Technologies, рішення якої забезпечують керування привілейованим доступом.

Sectona – розробник рішень для управління привілейованим доступом, що допомагає підприємствам знизити ризик цільових атак на привілейовані облікові записи, розподілені по центрах обробки даних та у хмарі. Компанія надає інтегровані компоненти керування привілеями для забезпечення динамічного віддаленого доступу співробітників до локальних або хмарних робочих навантажень, кінцевих точок та міжмашинної взаємодії.

Переваги платформи Sectona:

  • простота використання рішення у різних середовищах;
  • єдина платформа управління доступом, парольною політикою, багатофакторною автентифікацією та управлінням життєвим циклом облікового запису;
  • найкраще на ринку співвідношення вартості та функціональності.

Sectona розробляє платформу привілейованого доступу, призначену для архітектур розгортання, здатних справлятися з потребами масштабованості та складними корпоративними вимогами, забезпечуючи необхідне зростання з урахуванням потреб у безпеці.

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