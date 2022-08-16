ELKO стає дистриб'ютором рішень Sectona для управління привілейованим доступом

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Компанія ELKO Ukraine повідомляє про укладання ексклюзивного контракту на постачання програмного забезпечення Sectona Technologies, рішення якої забезпечують керування привілейованим доступом.
Sectona – розробник рішень для управління привілейованим доступом, що допомагає підприємствам знизити ризик цільових атак на привілейовані облікові записи, розподілені по центрах обробки даних та у хмарі. Компанія надає інтегровані компоненти керування привілеями для забезпечення динамічного віддаленого доступу співробітників до локальних або хмарних робочих навантажень, кінцевих точок та міжмашинної взаємодії.
Переваги платформи Sectona:
- простота використання рішення у різних середовищах;
- єдина платформа управління доступом, парольною політикою, багатофакторною автентифікацією та управлінням життєвим циклом облікового запису;
- найкраще на ринку співвідношення вартості та функціональності.
Sectona розробляє платформу привілейованого доступу, призначену для архітектур розгортання, здатних справлятися з потребами масштабованості та складними корпоративними вимогами, забезпечуючи необхідне зростання з урахуванням потреб у безпеці.
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