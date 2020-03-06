ELKO начинает дистрибуцию всего спектра продукции FSP

6 марта 2020 г., 16:45

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Компании FSP Technology и ELKO Ukraine объявили о подписании соглашения и начале поставки продукции в области обеспечения электропитания.



Среди решений, которые предлагает FSP Technology, особым спросом пользуются надежные и энергоэффективные блоки питания для персональных компьютеров, серверов, телекоммуникационного и промышленного оборудования. Также компания поставляет ИБП для домашнего и офисного применения, решений для ЦОД, солнечные инверторы, портативные источники питания и другую продукцию.



FSP Technology входит в первую десятку производителей продукции в области обеспечения питания. Как отмечается, разработки FSP отличает инновационность и высокое качество исполнения. Компания первой на рынке выпустила блок питания стандарта ATX, который впоследствии установил современные стандарты и стал самым массовым типом БП для персональных компьютеров. Кроме того, FSP выступает в качестве контрактного производителя блоков питания для многих мировых компаний, выпускающих потребительскую электронику.



«С первых лет своего существования FSP Technology стремится устанавливать устойчивые партнерские отношения с компаниями, которые разделяют наши основные ценности, среди которых - высокий профессионализм и стремление к внедрению инноваций во всех сферах деятельности. Именно такого партнера мы нашли в лице VAD-дистрибьютора ELKO Ukraine, о чем с радостью сообщаем всем нашим действующим и потенциальным заказчикам », заявил Карим Ласкри, директор по продажам на территории Украины и стран СНГ компании FSP Technology.



«Подписание дистрибьюторского контракта с FSP Technology - это очередной важный шаг для нашей компании, направленный на формирование комплексного портфеля предложений, ориентированного на всестороннее решение широкого спектра задач наших партнеров. FSP известна во всем мире высоким качеством и широким ассортиментом продукции, а также внимательным отношением к пожеланиям клиентов. Мы будем поддерживать и развивать эти принципы в работе с нашими партнерами, предлагая полный спектр инновационных разработок FSP по оптимальной цене и обеспечивая всестороннюю техническую поддержку», отметила Юлия Ратушная, руководитель группы продакт-менеджеров компании ELKO Ukraine.



Полный портфель решений FSP Technology уже доступен для заказа партнерам ELKO Ukraine. Уже в марте ожидаются первые поступления продукции на склад.

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