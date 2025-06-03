Експорт IT-послуг у квітні збільшився на 4,4% до 569 млн дол.

3 июня 2025 г., 10:25

У квітні обсяг українського IT-експорту збільшився на 4,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року і досяг 569 млн дол., за даними НБУ.

Сукупна виручка від експорту комп’ютерних послуг за чотири місяці поточного року склала 2,14 млрд дол. Це на 0,1% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у квітні 2025 року склала 1,32 млрд дол., що на 40 млн дол. або ж 3,1% більше порівняно з березнем.

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