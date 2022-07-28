Ефективності асинхронної роботи шкодять пережитки минулого

28 июля 2022 г., 18:30

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Спільне дослідження Qatalog та GitLab показало, що навіть в умовах дистанційної роботи співробітники щодня витрачають даремно в середньому 67 хвилин через цифровий презентизм. Простіше кажучи, працівники імітують діяльність через побоювання невизнання та засудження, а технології допомагають їм у цьому.

Дослідження сучасних традицій асинхронної роботи під красномовною назвою «Вбивання часу на роботі» було проведено в березні компанією Attest на замовлення Qatalog та GitLab та охопило 2000 працівників розумової праці зі США та Великобританії. В опитуванні взяли участь працівники, які понад половину часу виконують свої посадові обов'язки дистанційно, за допомогою комп'ютера. А під асинхронною малася на увазі робота в зручний час без жорсткої прив'язки до інших співробітників.

Через стрімке поширення віддаленої та гібридної роботи багато менеджерів позбавлені можливості постійно бачити свою команду фізично в офісі. Водночас працівники розумової праці тепер стурбовані тим, що їхню роботу не буде визнано: більша частина (54%) кажуть, що відчувають необхідність показувати колегам та керівникам, що вони перебувають у мережі та працюють.

У багатьох випадках це також означає роботу наднормово. У середньому працівники заявили, що вони витрачають додатково 67 хвилин щодня (понад свою звичайну робочу годину), щоб переконатися, що вони помітні онлайн, що еквівалентно понад 5,5 години на тиждень.

Ця культура презентизму, ймовірно, йде згори: 63% працівників дотримуються думки, що керівництво в їхній організації «надають перевагу традиційній культурі зі співробітниками в офісі». Ще 54% також заявили, що їхні колеги застрягли у старих звичках, що ускладнює перехід на асинхронну роботу.

Схильність начальників до презентизму, ймовірно, буде контрпродуктивною: переважна більшість людей (81%) кажуть, що вони «продуктивніші й виробляють продукцію вищого ґатунку, коли у них більше гнучкості в роботі».

Попри заяви про «новий спосіб роботи», лише третина (33%) працівників розумової праці заявили, що вони працюють асинхронно «Часто чи завжди», що вказує на те, що колишній формат роботи «9 на 5» залишається реальністю для багатьох, навіть якщо вони працюють віддалено. При цьому опитування також виявило суттєву різницю між старшими та молодшими співробітниками.

Майже три чверті (74%) керівників вищої ланки заявили, що вони працюють асинхронно «часто» або «завжди», у порівнянні з 48% на рівні віцепрезидента чи директора, 32% на рівні менеджера чи консультанта та 24% тих, хто обіймає аналітичну чи адміністративну посаду.

«Пандемія дала нам унікальну можливість змінити наш стиль роботи та відкинути пережитки, які ми придбали в офісну епоху, але поки що ми повторюємо ті самі помилки. Працівники відчайдушно намагаються уникнути підозр у тому, що вони працюють недостатньо старанно, і вони повертаються до звичок презентизму, адаптованих для цифрового робочого місця. Що, зрештою, призводить до зниження ефективності та нещасних співробітників, які вигоріли. Водночас керівники знають, що можуть працювати за власним графіком, не побоюючись питань зі сторони своєї команди. Тобто старші співробітники відчуваються вправі працювати асинхронно, але не поширюють таку саму свободу та гнучкість на членів своєї команди», – вважає Тарік Рауф, засновник та генеральний директор Qatalog.

У той час як технології уможливили віддалену та асинхронну роботу, вони також полегшують цифровий презентизм, коли працівники знаходять безліч способів показати колегам, що вони все ще присутні на цифровому робочому місці, від надсилання електронних листів або повідомлень до додавання коментарів у Google Docs.

Як працівники демонструють колегам, що вони у мережі та працюють:

Електронні листи – 70%;

Повідомлення у месенджерах – 53%;

встановлення статусу «Активний» у Slack чи Teams – 52%;

Підключення до групових відеодзвінків – 51%;

Додавання коментарів до редагованих документів – 29% тощо.

У середньому працівники тепер отримують повідомлення із шести різних додатків, і майже три чверті (73%) відповідають на ці повідомлення у неробочий час, а 30% заявили, що практикують таке щодня.

При цьому гнучкість у виборі робочого часу швидко стала одним із ключових полів битви за залучення та утримання талантів. Дві третини (66%) працівників заявили, що звільняться з роботи, якщо гнучкість буде обмежена, а 43% –що розглянуть більш низькооплачувану посаду, якщо це дасть їм більшу гнучкість у роботі.

Що цілком закономірно, адже три чверті (74%) працівників заявили, що більш гнучкий графік дозволив їм приділяти більше часу хобі, волонтерству чи підробіткам. Крім того, серед працівників, які сказали, що вони працюють асинхронно «часто» або «завжди», 65% сказали, що це позитивно позначилося на їхньому добробуті, у порівнянні з 6%, які сказали, що це мало негативний вплив.

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