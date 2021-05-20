Eaton выручила 4,7 млрд долл. в первом квартале

20 мая 2021 г., 12:25

0

Tweet

Компания Eaton сообщила, что в первом квартале 2021 года чистая прибыль на акцию компании составила $1,14. Без учета расходов в размере $0,18 на акцию, связанных с амортизацией нематериальных активов, $0,09 на акцию, связанных с приобретением и отделением активов, и $0,03 на акцию, связанных с многолетней программой реструктуризации, скорректированная прибыль на акцию составила в первом квартале рекордные $1,44, что на 15 % выше, чем в первом квартале 2020 года.

Продажи компании в первом квартале 2021 года составили $4,7 млрд, что на 2% меньше, чем в первом квартале 2020 года. Продажи светотехнического подразделения снизились на 5,5 %, что было компенсировано на 2 % выгодным курсом валют, на 1 % за счет приобретения активов и на 0,5 % органическим ростом.

Крейг Арнольд, председатель совета директоров и CEO Eaton, заявил: «Наши результаты в первом квартале оказались лучше, чем ожидалось: органические продажи значительно превысили верхнюю границу прогноза, маржа по направлениям бизнеса достигла рекордного уровня, и денежные поступления были значительными. Мы довольны тем, как быстро компания восстанавливается до уровня, предшествовавшего пандемии».

Прибыль по направлениям бизнеса в первом квартале составила 17,7 %, что на 190 базисных пунктов выше, чем в первом квартале 2020 года, и выше верхней границы прогнозного диапазона. Отмечается, что это стало результатом умелого руководства и постоянных улучшений в структуре расходов компании согласно многолетней программе реструктуризации, запущенной во втором квартале 2020 года.

Доход от операций в первом квартале 2021 года составил $260 млн. За вычетом $200 млн, внесенных Eaton в пенсионные планы США, скорректированный доход от операций составил $460 млн, а скорректированный свободный денежный поток — $341 млн, что на 62% больше, чем в первом квартале 2020 года.

В течение квартала компания завершила сделки по приобретению Tripp Lite и Green Motion, а также приобрела 50% долю в HuanYu High Tech, пополнив портфель новыми продуктами и получив новые возможности роста в сегменте электротехники. Ожидается, что сделка по продаже гидравлического бизнеса Eaton компании Danfoss будет завершена во втором квартале, а сделка по приобретению компании Cobham Mission Systems — в начале четвертого квартала 2021 года.

«Учитывая предварительное закрытие сделки по приобретению Tripp Lite и наши высокие показатели за первый квартал, мы ожидаем, что скорректированная прибыль на акцию в 2021 году составит от $5,9 до $6,3, что на 24 % выше, чем в 2020 году. По нашим расчетам чистая прибыль и скорректированная прибыль на акцию во втором квартале 2021 года составит $1,45 и $1,55», — заявил Арнольд.

Продажи в сегменте «Электротехника» в Америке составили $1,6 млрд, что на 9% меньше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это обусловлено 14% снижением вследствие отделения светотехнического бизнеса Eaton. Органические продажи выросли на 2%, приобретение Power Distribution и Tripp Lite также добавило 2%, а выгодный курс валют — 1%. Операционная прибыль составила $332 млн, что на 8% больше, чем в первом квартале 2020 года. Операционная маржа за квартал составила 20,5%, что на 330 базисных пунктов выше, чем в 2020 году.

Скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев в первом квартале выросло на 1%, причем особенно сильные результаты показали рынки центров обработки данных и продукции для жилых помещений. Заказы выросли на 11% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Объем заказов на конец марта оставался высоким, увеличившись на 23 % по сравнению с мартом 2020 года.

Продажи по направлению «Электротехнические системы и услуги» составили $1,3 млрд, что на 10% больше, чем в первом квартале 2020 года. Органический рост продаж составил 5%, а прибыль от конвертации валют — 5%. Операционная прибыль сегмента составила $213 млн, что на 28% больше, чем в первом квартале 2020 года. "Операционная маржа за квартал составила 17 %, что на 250 базисных пунктов выше, чем в 2020 году.

Скользящее среднее количество заказов за двенадцать месяцев в первом квартале сократилось на 5% из-за падения на рынках нефти и газа, но было частично компенсированным ростом на рынках центров обработки данных, продуктов для жилых помещений и энергоснабжения. В первом квартале наблюдался рост заказов на 7% по сравнению с первым кварталом 2020 года. В марте объем заказов вырос на 17% по сравнению с мартом 2020 года.

Продажи в сегменте eMobility составили $83 млн, что на 15% больше, чем в первом квартале 2020 года, благодаря органическому росту продаж на 13% и роста от пересчета валют на 2%. Был зафиксировал операционный убыток в размере $7 млн, которые были вложены в исследования и разработки для новых программ.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!