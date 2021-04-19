Eaton приобретает Green Motion SA

19 апреля 2021 г., 17:15

Компания Eaton объявила о приобретении щвейцарской Green Motion SA, одного из ведущих разработчиков и производителей оборудования и ПО в сегменте решений для зарядки электромобилей.

«Переход на возобновляемые источники энергии по всему миру быстро набирает обороты, и Eaton имеет широкие возможности для того, чтобы участвовать в развитии этой области и развиваться самому», — заявил Удай Ядав, президент и главный операционный директор Eaton по электротехническому подразделению. «Инфраструктура зарядки электромобилей входит в число областей, где мы ожидаем увидеть значительный рост в течение следующего десятилетия. Проверенные зарядные устройства Green Motion и ее современное программное обеспечение для управления электропитанием и выставления счетов отлично дополняют портфолио Eaton в сфере накопления и распределения энергии».

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