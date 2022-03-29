Eaton повністю заморожує діяльність у росії

29 марта 2022 г., 9:35

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Eaton, одна з найбільших у світі компаній з інтелектуального управління електроенергією, з початку російського вторгнення до України зупинила постачання продукції клієнтам і партнерам на усіх підприємствах в країні-агресорі. Водночас компанія вирішила не обробляти жодних нових замовлень.



Команда Eaton уважно стежить за ескалацією ситуації, щодня тримає зв’язок зі співробітниками з України. Головна мета компанії – сприяти безпеці, здоров’ю та добробуту їх та їхніх сімей. Наразі український офіс працює віддалено з відносно безпечних місць, працівникам надається необхідна матеріальна та фінансова підтримка.



Eaton бере участь у наданні гуманітарної допомоги тим, хто постраждав від війни в Україні, відповідно до глобальної програми. Компанія також контактує зі своїми клієнтами та партнерами, щоб визначити та вирішити будь-які проблемні моменти, які можуть виникнути через поточну ситуацію. Eaton, як глобальна компанія, підтримує санкції, які запроваджуються урядами країн світу проти Росії, а також оцінює та вживає необхідних заходів.



Eaton продовжить стежити за війною та оновлюватиме план дій відповідно до актуальних подій. Тим часом компанія залишається зосередженою на команді та безперервній роботі бізнесу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист