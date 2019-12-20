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E Ink представила цветную электронную бумагу Print-Color

20 декабря 2019 г., 12:46

E Ink представила цветную электронную бумагу Print-Color

Как сообщает издание CTimes, компания E Ink презентовала новую электрофоретическую технологию Print-Color, которая позволяет отображать на электронной бумаге информацию в цвете.
 
Производитель нацеливает изделия на основе Print-Color на сферу образования и ритейла. Но стоит иметь в виду, что специфика технологии такова, что дисплеи на ее основе не позволяют отображать динамическую картинку. При этом E Ink заявляет о лучшем оптическом качестве своей разработки, а обеспечиваемая в ней производительность сравнима с черно-белыми панелями.
 
Помимо традиционных для электронной бумаги черных и белых пикселов Print-Color содержит красные, зелёные и синие, комбинация которых позволяет формировать нужный цвет.
 
О коммерческой доступности продуктов на базе новой технологии не сообщается.

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