E Ink Gallery Plus – останнє покоління повноколірного електронного паперу

Компанія E Ink оголосила про запуск останнього покоління своєї платформи Advanced Color ePaper (ACeP) E Ink Gallery Plus. Цей повноколірний модуль електронного паперу наступного покоління має колірну гаму, яка в ідеалі досягає 60 000, що є покращенням у порівнянні з попередніми поколіннями.



Зазначено, E Ink Gallery Plus орієнтована на внутрішні комерційні вивіски для роздрібної торгівлі, ресторанів, транспорту та публічних інформаційних дисплеїв. Так 28-дюймові та 25,3-дюймові дисплеї вже використовуються в розумних дисплеях поїздів метро Тайпея.



E Ink Gallery Plus використовує E Ink ACeP, систему повноколірного електронного чорнила з чотирма кольоровими пігментами: блакитним, пурпуровим, жовтим і білим, які використовуються для досягнення повної кольорової гами на кожному пікселі. Коефіцієнт контрастності покращено на 40% з 10 до 14, забезпечуючи більш ефектний візуальний ефект. Зовнішній вигляд нового покоління подібний до кольорових принтів із перевагою цифрових змін, які дозволяють миттєво оновлюватися відповідно до потреб у просуванні та комунікації. E Ink Gallery Plus буде доступний у різних розмірах для клієнтів, включаючи 13,3-дюймові, 25,3-дюймові та 28-дюймові.



«E Ink інвестує значні науково-дослідні ресурси в плівку та модулі ePaper, а також у драйвери кольорів, апаратне та програмне забезпечення, що забезпечує постійне вдосконалення та інноваційні прориви в технології ePaper», – сказав генеральний директор E Ink Джонсон Лі. «Нове покоління E Ink Gallery Plus значно покращує коефіцієнт контрастності нашого повноколірного електронного паперу і може допомогти клієнтам зробити свою рекламу більш привабливою».



E Ink співпрацюватиме з партнерами з екосистеми для спільного впровадження E Ink Gallery Plus на ринок цифрових вивісок. Мета – замінити одноразові друковані плакати в комерційній рекламі та публічних інформаційних дисплеях та зменшити вплив на навколишнє середовище. Зазначено, E Ink Gallery Plus має низьке енергоспоживання, яке можна отримувати від сонячної енергії, та зручний для очей, що є корисними для розвитку сталого розумного міста.

