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Dynatrace відповідає вимогам технічного захисту інформації в Україні

18 июня 2024 г., 12:35

Компанія BAKOTECH – ексклюзивний представник Dynatrace, лідера у сфері наскрізної спостережуваності – повідомляє про отримання експертного висновку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, на програмний продукт Dynatrace Managed.

Висновок свідчить, що Dynatrace Managed успішно пройшов тестування та відповідає вимогам технічного захисту інформації (ТЗІ). Це означає, що в продукт впроваджено необхідні технічні та організаційні заходи для захисту інформації від несанкціонованого доступу, розголошення, зміни або знищення. Висновок за номером 137EB, виданий 20.02.2024 року та є чинним до кінця дії воєнного стану в Україні.

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