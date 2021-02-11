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Dynatrace улучшает безопасность и автоматизацию облачной разработки ПО

11 февраля 2021 г., 16:35
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Dynatrace улучшает безопасность и автоматизацию облачной разработки ПО

Специализирующаяся на управлении работой приложений компания Dynatrace анонсировала ряд улучшений в ПО Application Security Module, которое она выпустила в декабре прошлого года. С этим обновлением оценка рисков с использованием обучаемых алгоритмов расширится на JavaScript-приложения, работающих с популярной средой выполнения Node.js.

Автоматическое обнаружение уязвимостей ПО в средах, управляемых Kubernetes, Dynatrace распространила с рабочих нагрузок на саму платформу, что должно ускорить закрытие уязвимостей. Согласно недавнему опросу от 451 Research, проблемы безопасности и соответствия чаще всего мешают организациям использовать облачные технологии, такие как контейнеры, Kubernetes и бессерверные вычисления.

Dynatrace добавит модуль облачной автоматизации к своей базовой платформе Software Intelligence. По заявлению компании, Cloud Automation Module можно использовать в оркестровке жизненного цикла разработки приложений, включая автоматизацию тестирования кода и контроля качества в соответствии со принятыми в организации стандартами уровня обслуживания. Оркестровка обеспечивается ПО с открытым кодом Keptn, — проектом, курируемым фондом Cloud Native Computing.

Cloud Automation Module использует принципы ИИ и автоматизацию для проверки качества готовящихся к выпуску приложений и для исправление проблем ПО, выявленных в процессе его использования, в замкнутом цикле с возможностью отката и автоматическим аудитом релизов. Версионный контроль позволяет непрерывно оценивать работу отдельных версий выпуска и автоматически возвращаться к наиболее стабильной из них при обнаружении проблем.

Оба анонсированных модуля станут доступны в течение следующих трёх месяцев. Информация о ценах опубликована на веб-сайте Dynatrace.

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