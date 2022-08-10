ДСНС знешкодило вже 177 098 вибухонебезпечних предметів

10 августа 2022 г., 12:25

Упродовж минулого дня піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій залучалися 131 раз.



Обстежено територію площею 136 гектарів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 582 вибухонебезпечні предмети.



Загалом з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на територію України знешкоджено 177 098 вибухонебезпечних предметів та 701 кг вибухової речовини, у тому числі 2 100 авіаційних бомб. Площа обстежених територій складає 68 012 гектарів.

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