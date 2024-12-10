Розробник «МойОфис» - «імпортозаміщення» MS Office у рф - несе великі збитки

10 декабря 2024 г., 16:53

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Як повідомляють мордорські ЗМІ, проведені значні скорочення у керівництві російскої компанії «МойОфис» («Нові Хмарні Технології»), яка розробляла «імпортозаміщення» та альтернативу MS Office.

Там звільнили всіх топ-менеджерів, 11 директорів, на тлі падіння виручки, включно з гендиректором, комерційним директором, технічним директором та іншими топами.

На початку 2022 року основним акціонером «МойОфис» стала компанія «Лабораторія Касперського». У неї раніше було 47%, а потім частка була збільшена до 61%.

Через рік результати компанії виявилися не дуже - виторг у 2023 році впав з 3,3 млрд рублів до 1,8 млрд рублів. А замість прибутку зафіксовано 5 млрд рублів збитків. За підсумками 2024 року очікують таких самих показників. Тобто там збитків більш ніх на 10 млн дол. за два роки.

У компанії тоді пояснювали результати зниженням темпів імпортозаміщення, відсутністю фінансування у держкомпаній, неповним відходом іноземних компаній, великими контрактами на кілька років у минулі роки та ін.

Зараз начебто у компанії «МойОфіс» тільки 1 з 3 найбільших клієнтів продовжує контракти, а також немає жодного нового клієнта з чеком понад 200 млн рублів. Зате чисельність штату збільшено з 700 до 1100 осіб.

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