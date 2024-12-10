 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Розробник «МойОфис» - «імпортозаміщення» MS Office у рф - несе великі збитки

10 декабря 2024 г., 16:53
0 
 
Як повідомляють мордорські ЗМІ, проведені значні скорочення у керівництві російскої компанії «МойОфис» («Нові Хмарні Технології»), яка розробляла «імпортозаміщення» та альтернативу MS Office.
 
Там звільнили всіх топ-менеджерів, 11 директорів,  на тлі падіння виручки, включно з гендиректором, комерційним директором, технічним директором та іншими топами.
 
На початку 2022 року основним акціонером «МойОфис» стала компанія «Лабораторія Касперського». У неї раніше було 47%, а потім частка була збільшена до 61%. 
 
Через рік результати компанії виявилися не дуже - виторг у 2023 році впав з 3,3 млрд рублів до 1,8 млрд рублів. А замість прибутку зафіксовано 5 млрд рублів збитків. За підсумками 2024 року очікують таких самих показників. Тобто там збитків більш ніх на 10 млн дол. за два роки.
 
У компанії тоді пояснювали результати зниженням темпів імпортозаміщення, відсутністю фінансування у держкомпаній, неповним відходом іноземних компаній, великими контрактами на кілька років у минулі роки та ін.
 
Зараз начебто у компанії «МойОфіс» тільки 1 з 3 найбільших клієнтів продовжує контракти, а також немає жодного нового клієнта з чеком понад 200 млн рублів. Зате чисельність штату збільшено з 700 до 1100 осіб. 

 

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  