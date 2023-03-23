DroneUA розпочала випуск потужних засобів перехоплення дронів

23 марта 2023 г., 16:15

За інформацією Валерія Яковенка, засновника DroneUA, компанія розпочала серійний випуск так званих протидронових рушниць. Заявлено, що ці засоби радіоелектронної боротьби здатні перехоплювати ворожі дрони на відстані до 1,5 км.





«Сьогодні відновили ще один важливий напрямок, допомагаємо не тільки виявляти, а й протидіяти ворожим дронам. Така рушниця дає можливість на відстані 1,5 км знешкодити ворожий дрон, а за сприятливих обставин навіть захопити його. Внизу великими літерами написано «Споживати відповідально», бо аеророзвідники кажуть що дружній РЕБ - то штука специфічна. Зроблено в Україні», – зазначив Валерій Яковенко.



За його словами, новинка є доступнішою за ціною порівняно з широко відомою моделлю Kvertus KVSG-6 з аналогічними технічними характеристиками.

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