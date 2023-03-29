Дрон DJI Avata отримав засоби управління – окуляри Integra та пульт RC Motion 2

29 марта 2023 г., 17:25

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Компанія DJI оголосила про випуск нових інтуїтивних засобів керування для компактного дрона Avata, які дозволяють повністю поринути в його оточення – окуляри Integra та пульт RC Motion 2.



Завдяки наявності вдосконалених екранів micro-OLED, передачі відео DJI O3+ із наднизькою затримкою та інтегрованим дизайном окуляри DJI Goggles Integra забезпечують досвід польоту, що дійсно захоплює. На додаток до цих нових окулярів пульт DJI RC Motion 2 пропонує ергономічну конструкцію та додаткові функції для покращення керування польотом.



"Приготуйтеся випробувати абсолютно новий рівень польоту з нашими новітніми продуктами", - сказав Фердинанд Вольф, креативний директор DJI. "DJI Goggles Integra і DJI RC Motion 2 пропонують неперевершений контроль і комфорт для польоту, що захоплює, від першої особи, та робить управління DJI Avata простіше і веселіше".



Інтегрована конструкція нових окулярів поєднує наголов'я та акумулятор в одне ціле, звільняючи пілотів від незакріплених з'єднувальних кабелів і дозволяючи їм легко надягати та знімати окуляри. Легке, збалансоване та зручне наголов'я з вбудованим акумулятором забезпечує до двох годин автономної роботи.





Два екрани Micro-OLED з роздільною здатністю HD 1080p забезпечують реалістичні кольори з максимальною яскравістю 700 ніт. Екрани мають частоту оновлення 100 Гц і сертифікацію TÜV Rheinland Low Blue Light, що дозволяють досягти більш плавного та комфортного перегляду. Для технології передачі відео DJI O3+ заявлено затримку до 30 мс, що забезпечує стабільну передачу відео для високошвидкісного аерофотознімання.



Вбудований GPS дозволяє користувачам літати без підключення до смартфона.



В оновленому джойстику RC Motion 2 реалізовано технологію виявлення руху, тому користувачі всіх рівнів можуть легко переміщатися, маневрувати та досліджувати небо унікальним способом. Цей засіб управління включає до свого складу акселератор з функцією реверсу для підтримки різноспрямованого польоту, у тому числі вертикального, зворотного та бокового, що спрощує зміну напрямку або вибір місця для приземлення. Завдяки високій точності та динамічнішим рухам тепер будь-хто може з упевненістю виконувати складні льотні маневри. Вбудований диск Fn дозволяє користувачам швидко налаштувати ISO, витримку та інші параметри камери, не взаємодіючи з окулярами.



У поєднанні з DJI Avata та DJI Goggles Integra рухи рук користувача визначають напрямок польоту дрона, забезпечуючи відчуття паріння, ніби ти знаходишся у кріслі пілота. За допомогою програми DJI Fly користувачі також можуть під'єднати окуляри DJI Goggles Integra до свого смартфона, щоб одночасно відображати зображення з камери в режимі реального часу на своїх окулярах і смартфоні та ділитися цим виглядом з друзями.



Повідомляється, що DJI Goggles Integra можна придбати за $499, а DJI RC Motion 2 коштуватиме $239.

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