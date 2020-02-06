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Достигнут новый уровень ёмкости молекулярного носителя данных

6 февраля 2020 г., 15:45
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Достигнут новый уровень ёмкости молекулярного носителя данных

Коллектив Университета Брауна (штат Род-Айленд) сообщил в публикации Nature Communications о значительном прогрессе, достигнутом в разработке нового типа молекулярного хранения информации.

Исследователи смогли сохранить в смеси синтезированных ими молекул несколько графических файлов — рисунок Пикассо, изображение египетского бога Анубиса и др. Хотя общий объём данных — более 200 килобайт — невелик и не идёт ни в какое сравнение с возможностями сегодняшней флэш-памяти, для технологий молекулярного хранения это несомненный шаг вперёд.

Многие исследования в области молекулярной памяти сосредоточены на длинных полимерных цепочках, таких как носитель биологических данных — белковая молекула ДНК, однако использование небольших молекул, на которых остановили свой выбор ученые из Университета Брауна, имеет свои преимущества. Такие молекулы легче и дешевле синтезировать, чем ДНК, кроме того теоретически с ними можно добиваться более высокой плотности хранения.

В своей работе, профинансированной грантом DARPA, группа из Брауна под руководством профессора химии Бренды Рубенштейн (Brenda Rubenstein) использовала для хранения данных небольшие металлические пластины с нанесённым на каждую массивом из полутора тысяч пятен диаметром менее миллиметра. Каждое пятно содержало смесь молекул. Общее количество доступных для смешивания типов молекул равнялось битовой разрядности каждой капли, а отсутствие или присутствие в смеси конкретной молекулы задавало двоичное значение соответствующего ей бита. Для считывания такой информации использовался масс-спектрометр.

Молекулы для эксперимента синтезировали реакцией Уги — этот метод широко применяется в фармацевтике для быстрого получения большого количества разных веществ комбинированием четырёх классов реагентов. Команда использовала пять разных аминов, пять альдегидов, 12 карбоксильных кислот и пять изоцианидов для создания 1500 разных молекул.

Подмножество из 32 разновидностей молекул использовалась для кодирования двоичного изображения Анубиса, а 575-компонентная библиотека позволила записать 0,88-мегапиксельный рисунок скрипки работы Пикассо. Помимо собственно изображений сохранялась дополнительная информация для коррекции ошибок, что позволило довести точность считывания молекулярных данных до 99%. Исследователи говорят, что предстоит ещё много работы, чтобы воплотить эту идею в практичном масштабе. Но продемонстрированная возможность создавать большие химические библиотеки и использовать их для кодирования всё более крупных файлов указывает на хорошую масштабируемость этого метода.


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