Доходи від фіксованого бездротового доступу зростуть на 35% у 2022 році

14 ноября 2022 г., 15:25

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Попередні висновки Dell'Oro свідчать про те, що загальні доходи від фіксованого бездротового доступу (FWA), включаючи як обладнання RAN, так і доходи від CPE, залишаються на шляху до зростання на 35% у 2022 році. Як підкреслюється, це значною мірою зумовлено зростанням абонентів у Північній Америці.



«Фіксований бездротовий доступ став ключовим компонентом для подолання цифрового розриву і з'єднання віддалених і недостатньо обслуговуваних регіонів по всьому світу», - сказав Джефф Хейнен (Jeff Heynen), віце-президент і аналітик Dell'Oro Group. «Ми також бачимо, що FWA може ефективно конкурувати з існуючими фіксованими широкосмуговими технологіями, особливо з появою 5G та інших високопродуктивних технологій, що не належать до 3GPP», додав аналітик.



Прогнозується, що до 2026 року глобальні доходи FWA перевищать 5 млрд дол., що показує стійкий приріст інвестицій і абонентів в розгортаннях мереж як на основі 3GPP, так і не на базі цієї технології.



Північноамериканський ринок залишається найбільш динамічним з точки зору розгортання технологій FWA, причому CBRS та інші варіанти до 6 ГГц зростають поряд з 5G NR і 60 ГГц.



Довгострокове зростання абонентської бази очікується на ринках Південно-Східної Азії та Близького Сходу, що розвиваються, завдяки модернізації існуючих мереж LTE та необхідності економічного підключення абонентів.



Ринок супутникового широкосмугового зв'язку також буде ключовим фактором розвитку широкосмугового зв'язку на ринках, що розвиваються, завдяки провайдерам на базі LEOS, включаючи Starlink, OneWeb і Project Kuiper.

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