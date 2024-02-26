Японія має намір інвестувати 67 млрд дол. у розвиток виробництва чипів

26 февраля 2024 г., 14:25

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, Японія вкладає мільярди доларів у довгострокову стратегію на відродження у виробництво напівпровідників та ізоляцію своєї економіки від зростаючої напруженості у відносинах між США та Китаєм.

Нещодавно створене вітчизняне підприємство Rapidus планує масово виробляти 2-нанометрові чипи вже у 2027 році з нульової початкової точки. За галузевими стандартами це неймовірний виклик для 18-місячного підприємства в країні, яка значно відстала від закордонних конкурентів у виробництві напівпровідників.

Токіо вже показав, що має намір діяти. Менш ніж за три роки Японія виділила близько 4 трильйонів ієн (26,7 мільярда доларів) на відновлення своєї напівпровідникової потужності, а прем'єр-міністр Фуміо Кісіда (Fumio Kishida) націлив фінансову підтримку галузі на те, щоб зрештою досягти 10 трильйонів ієн за підтримки приватного сектору. Серед цілей - потроєння продажів мікросхем вітчизняного виробництва до більш ніж 15 трильйонів іен до 2030 року.



Останній звіт TrendForce показує, що у 2023 році глобальні доходи напівпровідникового виробництва сягнули 117,47 мільярда доларів, причому TSMC захопила домінуючу частку в 60%.



Очікується, що у 2024 році цей показник зросте до 131,65 млрд доларів, а частка TSMC збільшиться до 62%.



TSMC не лише лідирує за доходами, але й стратегічно обрала США, Японію та Німеччину як ключові місця для розміщення своїх передових та зрілих заводів. Японія рухається найшвидшими темпами, а деякі проекти навіть випереджають графік.



Довгоочікуване відкриття заводу TSMC в Кумамото (JASM) стане дебютним заводом тайванської компанії в Японії (Fab-23), що свідчить про сміливий крок у майбутнє. TrendForce прогнозує, що загальна потужність цього заводу досягне 40-50 тис. пластин на місяць (wpm). Сфокусованість буде в основному на 22/28-нм технологічних процесах з домішкою 12/16-нм.



Твердиня Японії у секторах напівпровідникової промисловості - завдяки таким лідерам, як TEL, JSR, SCREEN, SUMCO та Shin-Etsu - забезпечує їй унікальні позиції в майбутньому. За прогнозами TrendForce, ця країна розвиватиме три центри виробництва напівпровідників на Кюсю, Тохоку та Хоккайдо. Причому Кюсю відіграватиме провідну роль, особливо як місце розташування заводу TSMC в Кумамото. Компанія Rapidus на Хоккайдо амбітно націлена на 2-нанометровий технологічний процес і має на меті стимулювати економічне зростання. Завдяки узгодженим зусиллям промисловості, уряду та наукових кіл Японія стоїть на порозі створення всеосяжної екосистеми виробництва напівпровідників.



Японські напівпровідникові підприємства в основному зосереджені на островах Кюсю і Тохоку, причому останній може похвалитися великою кількістю талановитих фахівців і значною увагою до розробки напівпровідників в Університеті Тохоку. Підкреслюючи значущість регіону, такі компанії, як ROHM, Renesas та PSMC, роблять значні кроки, включаючи новий завод PSMC з виробництва 12-дюймових пластин у Сендаї. Безпрецедентні ресурси підземних вод Кюсю, що мають вирішальне значення для виробництва напівпровідників, приваблюють таких великих гравців, як SUMCO і TOK, а також Sony, ROHM і Mitsubishi Electric, що робить цей острів ідеальним місцем для занять спортом. Вибір TSMC острова Кюсю для свого розширення в першу чергу залежав від наявності водних ресурсів.



У боротьбі за розміщення третього заводу TSMC інші райони Кюсю, такі як Фукуока та, можливо, Осака в регіоні Кансай, також є претендентами на це місце. Однак, на ранніх стадіях планування майбутнє проекту сповнене можливостей. Спочатку орієнтований на 6/7-нм техпроцеси, прогрес може привести до того, що третій завод перейде на 5-нм або 3-нм техпроцеси, оскільки TSMC продовжує розширювати межі можливостей. Крім того, створення TSMC дослідницького центру 3DIC в Ібаракі та плани щодо будівництва сучасного пакувального заводу в Японії демонструють прихильність компанії до повного спектру присутності, від виробництва до пакування та тестування, що зміцнює позиції Японії в напівпровідниковій галузі.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365