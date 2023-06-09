Доходи індустрії DRAM в першому кварталі знизилися на 21,2%

9 июня 2023 г., 12:35

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TrendForce повідомляє про різке падіння доходів галузі оперативної пам’яті DRAM на 21,2% у першому кварталі, в результаті чого загальний дохід знизився до 9,663 млрд доларів. Таке значне падіння є третім кварталом поспіль, коли доходи падають.

При більш детальному розгляді виявляється, що збільшення обсягів поставок відбулося виключно за рахунок Micron, тоді як інші постачальники відзначили зниження. У всіх трьох основних постачальників знизився показник середньозваженого арифметичного значення (ASP). Основною причиною падіння є постійний надлишок пропозиції, який призвів до постійного падіння цін. Однак, галузь очікує на поступове уповільнення темпів падіння цін після запланованого скорочення виробництва. Прогноз TrendForce на ІІ кв. передбачає збільшення відвантажень, але падіння цін, що триває, може обмежити потенційне зростання доходів.

Кожен з трьох основних постачальників - Samsung, Micron та SK hynix - повідомив про падіння квартального виторгу. У Samsung спостерігалося зниження як обсягів відвантажень, так і середньомісячного прибутку через меншу кількість замовлень на нові пристрої, що призвело до зниження доходу на 24,7%, що склало близько 4,17 млрд дол. Завдяки більш ранній фінансовій звітності та замовленням на кінець минулого року, Micron піднявся на другу позицію в І кв. Незважаючи на те, що компанія була єдиним постачальником серед «великої трійки», який зафіксував позитивне зростання відвантажень, вона не змогла уникнути незначного зниження виручки на 3,8%, що призвело до зниження її загального обсягу до 2,72 млрд дол. SK hynix зіткнувся з найбільш різким падінням, більш ніж на 15% знизивши як обсяг відвантажень, так і ASP, що призвело до різкого падіння доходу на 31,7%, що склало приблизно 2,31 млрд дол.

Попередній прогноз TrendForce про перехід «великої трійки» від прибутковості до збитковості в І кв через стрімке падіння ASP справдився. Оскільки ціни на DRAM продовжують падати, очікується, що маржа операційного прибутку в ІІ кв. залишиться в мінусі. У відповідь на це всі три найбільші постачальники почали скорочувати виробництво, при цьому очікується, що рівень завантаження потужностей у ІІ кв. впаде до 77% у Samsung, 74% у Micron та 82% у SK hynix.

Що стосується тайванських постачальників, то компанія Nanya зіткнулася зі зниженням обсягів поставок вже четвертий квартал поспіль, а її доходи в першому кварталі впали на 16,7%. Виробництво залишалося на рівні 20 нм, відстаючи від «великої трійки», що призвело до значного зниження операційної рентабельності до -44,9%. Однак є проблиск надії, оскільки очікується, що попит на поповнення запасів SoC для телевізорів підніме рівень завантаження у другому кварталі до 80% з 70%. Попри отримання кількох термінових замовлень на ноутбуки та телевізори в І кв., Winbond повідомила про зниження доходів на 8,8%, оскільки ціни продовжували падати. На фоні падіння цін та млявого попиту PSMC зазнала падіння квартального доходу від продажу DRAM на 12,3%. Фінансові показники компанії в основному пов’язані з власними споживчими продуктами DRAM, за винятком доходів від послуг напівпровідникового виробництва пам'яті. Однак, якщо врахувати дохід від послуг виробництва, то квартальне падіння компанії збільшиться до 22,6%.

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