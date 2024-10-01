Доходи глобальної хмарної екосистеми досягли 427 млрд дол. в першому півріччі

1 октября 2024 г., 9:35

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Нові дані Synergy Research Group показують, що на ринках хмарних сервісів та інфраструктури доходи операторів і постачальників за перше півріччя цього року досягли 427 мільярдів доларів, збільшившись на 23% порівняно з першим півріччям 2023 р.

У цьому контексті одна тенденція нещодавно змінилася. Протягом тривалого часу темпи зростання хмарних сервісів значно випереджали зростання витрат на інфраструктуру хмарних дата-центрів, але ця ситуація тимчасово змінилася завдяки значним інвестиціям у технологію генеративного АІ.

У першому півріччі зростання IaaS, PaaS і SaaS становило в середньому 21%, тоді як витрати на публічні та приватні хмарні дата-центри зросли в середньому на 30%. Однак ринок хмарних сервісів залишається вдвічі більшим за витрати на підтримку центрів обробки даних.

Оскільки гігантські оператори продовжують стимулювати розвиток ІТ-ринку, їхній вплив на інфраструктуру також зростає. У порівнянні з першою половиною 2023 року операційна потужність їхньої і без того величезної мережі дата-центрів зросла на 24%. Ще більш вражаючим є те, що розмір їхньої черги майбутніх дата-центрів зріс на 47%, оскільки вони продовжують нарощувати інвестиції.

На ринку послуг SaaS та хмарної інфраструктури загальними лідерами є Microsoft, Amazon, Google та Salesforce. У сфері апаратного та програмного забезпечення для центрів обробки даних значну частку ринку продовжують займати ODM, оскільки великі оператори використовують сервери власної розробки, які постачають контрактні виробники. Крім ODM, лідерами ринку є Dell, Microsoft, Super Micro та HPE. Тут Nvidia стрімко посилює свій вплив, продаючи свої продукти виробникам серверів, іншим технологічним компаніям, підприємствам і безпосередньо операторам гіпермасштабних обчислень.

З точки зору географії, хоча хмарні ринки активно розвиваються в усіх регіонах світу, центром тяжіння залишаються Сполучені Штати. У першій половині 2024 року на США припадало 44% усіх доходів від хмарних сервісів, 53% потужностей гіпермасштабних центрів обробки даних та 47% ринку апаратного та програмного забезпечення для хмарних дата-центрів. На всіх ринках послуг та інфраструктури переважну більшість провідних гравців складають американські компанії, за ними йдуть китайські гравці, на які припадає 8% всіх доходів від хмарних сервісів і 16% потужностей гіпермасштабних дата-центрів.

«Ринки хмарних технологій і без того швидко зростали, а штучний інтелект прискорив цей процес. Ми бачимо це, зокрема, у розгортанні нових і розширені існуючих центрів обробки даних гіперскейлерів, - говорить Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - Одним з цікавих аспектів цього процесу є те, як він змінює структуру пропозиції в галузі. Протягом останніх десяти років ODM продовжували поглинати частку ринку серверів, а зараз ми бачимо вибуховий ріст Nvidia, який значною мірою забезпечується продажами гіперскейлерам, прямо чи опосередковано. У першому півріччі доходи бізнес-підрозділу Nvidia, що займається центрами обробки даних, значно перевищили сукупні продажі Dell та HPE у сфері дата-центрів».

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