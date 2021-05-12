Доход Veeam за первый квартал увеличился на четверть

12 мая 2021 г., 17:25

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Компания Veeam Software, поставщик решений для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред, сообщает о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) за I квартал на 25% в годовом сопоставлении.

В отчетном периоде вышел новый продукт Veeam Backup для платформы Google Cloud, в дополнение к портфелю решений резервного копирования для платформ AWS и Microsoft Azure. Также был выпущен Veeam Backup & Replication v11, включивший свыше 200 обновлений в части резервного копирования, работы с облачными данными, аварийного восстановления, безопасности и автоматизации. На сегодня это решение для защиты данных в облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических средах, установили уже более 130 тыс. пользователей.

«Двузначный рост в течение тринадцати кварталов подряд – это не только свидетельство той роли, которую непрерывность бизнеса и защита данных играют для компаний при переходе в облако, но и подтверждение ценности и надежности решений, которым уже более 10 лет доверяют 400 тыс. клиентов Veeam», – считает Билл Ларджент, CEO и председатель совета директоров Veeam.

Согласно отчету компании IDC по рынку восстановления и защиты данных Semi-Annual Software Tracker за второе полугодие 2020 г., выручка Veeam выросла на 21,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самые быстрые темпы роста, как в пятерке лидеров рынка, так и среди всех вендоров и по рынку в целом. За этот период компания Veeam вышла на второе в мире место по объемам выручки, причем во второй половине 2020 г. рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% превысил среднерыночные показатели.

Данные исследования IDC также подтверждают, что Veeam занимает первое место на рынке решений для восстановления и защиты данных в регионе ЕМЕА по итогам 2020 г. Компания продемонстрировала во II полугодии 2020 г. высочайшие темпы роста по сравнению с предыдущим периодом (26,2%) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,1%) – в пятерке ведущих вендоров, среди всех вендоров и по рынку в целом.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 стал самым быстрорастущим продуктом Veeam за последние два года, продемонстрировав в I квартале 2021 г. рост в 156% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На его счету уже свыше 175 тыс. скачиваний. На платной основе продукт используют 5,8 млн. корпоративных пользователей.

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